Belén Rueda, en Radio Carlitos: "La música es muy importante, una canción te lleva a tu infancia"

Belén Rueda ha pasado este jueves por Radio Carlitos para hablar de sus últimos trabajos así como para compartir con los oyentes de "Herrera en COPE" las canciones que forman parte de su vida, de esa playlist que lleva en sus dispositivos móviles y que escucha en momentos cruciales, en momentos felices o no tan felices, en esas situaciones en las que "oyes una canción y te traslada a tu infancia".

"Para mí la música es muy importante por eso cuando me pedísteis cinco canciones importantes en tu vida, tengo que pararme y pensármelo un ratito" dice Belén Rueda que ha comenzado ese repaso a canciones que han marcado su vida con "La Chica de Ayer" de Nacha Pop que "además de marcar mi adolescencia, cuando hice 'Periodista' en el cierre de una de las temporadas pusieron esta canción y es importante porque cuando se cierra una temporada en una serie nunca se sabe si va a haber otra".





"Santa Lucía" de Miguel Ríos, "por varias razones: nací en Madrid, pero con 4 años nos fuimos a vivir a Alicante y cuando volví a vivir a Madrid fui a este concierto en Las Ventas y me parece que Miguel Ríos tiene unos temazos que han sido la historia de mi vida"





"Esos ojos negros" de Duncan Dhu, "esta canción es de 1986, yo estaba viviendo en Italia y no quería que se me olvidara el español, me llevé mucha música en español y una amiga italiana me dijo enséñamela y de alguna manera, me unía mucho a España".

Los Dire Straits "tienen que ver como mi hermano que traía los vinilos a casa y este disco lo desgastó de escucharlo y lo imitaba con la guitarra y es un tema que se te queda metido en la cabeza"

La salida de "Vértigo" de U2 coincidió con el estreno de "Mar adentro", estábamos en Nueva York y nos enteramos que U2 hacían un concierto con el que era su nuevo disco porque se lo hackeraron, no pudimos ir porque nos enteramos al día siguiente, pero para mí es importante".