Zenet, en COPE: “En ‘Zeneitanos’ he hecho un traje a medida a los artistas que me acompañan”

El cantante malagueño Zenet publica este viernes 28 de mayo ‘Zenetianos’, un nuevo disco grabado a dúo con grandes artistas del panorama español

Toni Zenet presenta en ‘Herrera en COPE’ este nuevo álbum en el que también está arropado por la guitarra de Taboada, el violín de Márquez o la trompeta de Machado. Junto a ellos escuchamos también las voces del Kanka, Vanesa Martín, Miguel Poveda o Pasión Vega, entre otros, en las canciones elegidas de su repertorio.

Cuenta Zenet que lleva a cabo la elaboración de este disco porque “supone un reto” y que ha salido adelante gracias a la colaboración y la generosidad de quienes le acompañan porque “se ve la capacidad que tienen todos no solo de adaptarse sino de dar todo lo suyo”.

A la hora de elegir las canciones para cada uno de los artistas comenta que “más allá de comprometerlos aún más a la hora de elegir las canciones, lo que he hecho es desarrollar la intuición y le fui haciendo un traje a medida a cada uno de ellos”. Con Vanesa Martín canta ‘Contigo’; ‘Qué será’, con Miguel Poveda, del que dice que es “un bestia, muy dúctil y generoso, siendo el único al que sí le he puesto en un compromiso y me lo he llevado más al pop”.

A la espera de saber los conciertos de su próxima gira, este domingo 30 de mayo, a las 12 de la mañana, actúa en Alicante en el Auditorio de Muelle12 en el puerto de Alicante.