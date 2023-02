El WhatsApp de Carlos Herrera a su hijo Alberto, que le ha dejado sin palabras, lo mejor de 'Herrera en COPE'

Cada vez es más frecuente utilizar WhatsApp para enviar memes, imágenes o vídeos curiosos o graciosos. Parece que esta última utilidad es muy habitual entre los contactos de Carlos Herrera. Ha sido el propio presentador de 'Herrera en COPE' quien ha contado el llamativo vídeo que ha mandado a sus contactos.

El mismo explicaba que se trata de "una intervención quirúrgica para extraer del recto un pimentero", algo no muy agradable que no ha acabado de gustar a los colaboradores que lo han recibido. El propio hijo del presentador, Alberto Herrera, también se ha mostrado algo indignado por el último WhatsApp que ha recibido de su padre. "A mí cuando me mandan estás cosas tan desagradables, bloqueo. A ti no te bloqueo porque eres mi padre", aseguraba Alberto, dejando ver que no lo ha hecho porque se trata de su padre.

George relata a COPE la desoladora imagen del terremoto: "Hemos abierto nuestra casa a más de 100 familias"

Sin duda, la noticia de la semana pasa por Turquía y Siria. Allí, en la madrugada de este lunes, se vivió un terremoto de casi ocho grados, que ha dejado miles de muertos, ciudades enteras derruidas y miles de familias en la calle en pleno invierno. COPE ha recogido el testimonio de aquellos que lo han vivido más de cerca y que están ayudando en la medida de lo posible.

George Sabé es hermano marista y vive en Alepo, en Siria, a solo 30 kilómetros del epicentro del terremoto. Muy conmocionado, el religioso relataba en 'Herrera en COPE' la "situación catastrófica, casi apocalíptica" que vivieron en el momento del seísmo y las horas posteriores. "Nos hemos despertado a las 4,17 de la mañana, la tierra empezó a temblar durante más de 30 segundos", relataba. Escucha el testimonio completo en el siguiente audio.

Un geólogo apunta a la falta de previsión en las construcciones de Siria y Turquía tras décadas de terremotos

En clave analítica, el presidente del Colegio de Geólogos, Manuel Regueiro, ha explicado en cómo funcionan los movimientos sisimicos y porque los protocolos de construcción son esenciales. Por un lado, destacaba que el "empuje" de una placa contra otra es "continuo", "va acumulando energía y el resultado es que se fractura, produciendo los terremotos".

Además, ponía el foco en la importancia de las normas antisísmicas: "Es un poco raro que un país que ha sufrido un terremoto en 1999 con 17.000 muertos no se haya preocupado un poco de que la aplicación de las normas antisísmicas sean estrictas, probablemente porque tampoco tienen fondos o dinero para ellos".

Marc Vidal explica por qué se están formando colas para comprar letras del Tesoro y lanza una advertencia

En clave económica, una de las noticias de la semana han sido las enormes colas para comprar letras del tesoro. El analista económico, Marc Vidal, ha señalado en 'Herrera en COPE' las claves del trasfondo de la fiebre por comprar deuda pública. "Actualmente, la rentabilidad marginal de estos bonos se aproxima al 3%, por lo que superan, por ejemplo, un depósito bancario que ofrece nula rentabilidad hoy día", comenzaba explicando.

"Entre los compradores de estos bonos, hay muchos pensionistas intentando salvar su capital. Personas que hacen cola, literalmente, frente a las oficinas del Banco de España, comprando la deuda con la que se pagan sus pensiones", destacaba Vidal, que ponía el foco en los tres puntos claves que hay detrás de esta compra masiva. Escucha el análisis completo en el siguiente audio.

Investigador del CSIC, sobre el covid: "Sin las vacunas no hubiéramos podido controlar la enfermedad"

En clave sanitaria, la noticia pasa por la retirada de la obligatoriedad de llevar mascarilla en el transporte público. La normativa ha entrado en vigor este miércoles, 8 de febrero, después de que se haya aprobado en el Consejo de Ministros de este jueves. Juan Luis Arriaza, investigador del CSIC y virólogo, ha dado su postura al respecto, mostrándose prudente.

Además, ha recordado que el virus "sigue estando entre nosotros" y ha puesto el foco en la importante de las vacunas y la ayuda que han brindado para contener el covid. "Hemos gripalizado el virus gracias a las vacunas", ha recalcado, antes de fijarse en lo que ocurre fuera de nuestras fronteras.

