Wetselaar, CEO de CEPSA: "Queremos convertirnos en la primera compañía de moléculas verdes en Europa"

Desde la Casa Colón en Huelva estamos en 'Herrera en COPE' con nuestros amigos de CEPSA.

Maarten Wetselaar es el CEO de esta empresa española. Lleva muchos años dedicada a los procesos de transición energética. Desde el año 2022, ostenta este cargo. Entre otras cuestiones, ha narrado cómo fue su aterrizaje en España y qué ha sido lo que le prometió a su esposa.

"Queremos instalar 7.000 cargadores eléctricos para que podamos viajar con nuestro coche eléctrico en España", cuenta Wetselaar a Carlos Herrera.

Wetselaar: "La base de la transición energética son las renovables"

Cuando llegó a nuestro país, no sabía hablar nuestro idioma. "La verdad es que me he sentido como en casa muy rápidamente. Ha sido un período dinámico, con el fin de la pandemia, la guerra de Ucrania y un mercado energético volátil".

En CEPSA, han cambiado la estrategia de la compañía. "Queremos convertirnos en la primera compañía de moléculas verdes en Europa. Antes de 2030. No es nada fácil, pero me siento muy acompañado y tenemos mucha ilusión para acometer esta estrategia".

Wetselaar también asegura que "la base de la transición energética son las renovables: la energía eólica, solar, etc. Y a partir de esta renovable, se puede producir hidrógeno verde y moléculas verdes".