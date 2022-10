Un virólogo confirma cómo nos afectará el coronavirus con la llegada del invierno: "Sigue ahí"

El CIS señala que el covid ya solo preocupa al 2,3% de los españoles. Sin embargo, siguen muriendo personas por el coronavirus y hay complicaciones asociadas a la covid-19, ya sea por los que padecen covid persistente. Es por esto por lo que Carlos Herrera ha entrevistado a Vicente Larraga, virólogo e investigador del CSIC, en 'Herrera en COPE'.

"Todo el mundo está cansado del covid, pero el covid está ahí. En la última semana, han fallecido 68 personas. Entonces, hay que tener presente que está ahí, aunque la detección en estos momentos es más difícil, pero creemos que está teniendo un pequeño rebrote y puede que vaya a más. Con ómicron, la gente dijo que no era tan grave. Y, efectivamente, no suele ser grave para las personas que no son de riesgo. Pero el covid sigue y seguirá estando", comienza diciendo el virólogo al respecto.

"La conjunción de las dos infecciones puede ser un poco más alta este año porque los dos últimos años no hemos tenido un gripe. La vacuna se hace con la última cepa y la última es de hace dos años", dice el entrevistado sobre cómo afectará la gripe este invierno tras confirmar que, este año, las personas mayores o de más riesgo "deben vacunarse del covid con la cuarta dosis y de la gripe".









"El virus sigue mutando"

"Las vacunas viejas siguen siendo muy efectivas, hasta un 50%. Mientras que las nuevas son muy efectivas con las cepas nuevas, pero no con las viejas. Entonces, con las nuevas versiones de las vacunas no se va a terminar la transmisión. Entonces, vamos a seguir teniendo olas. Además, en otros países no tienen tantas vacunas, por los que hay más casos de covid, provocando que el virus siga mutando", explica sobre el mantenimiento de la pandemia.

"Esa es la gran ventaja. si ya se ha visto que las personas que tienen un sistema celular autoinmune activado son muy resistentes. Entonces hay que ir por ese lado y, afortunadamente, nuestra vacuna tiene esa ventaja. Además es más cómoda porque no se pincha y se conserva en sitios donde no hay neveras", dice el investigados del CSIC sobre la vacuna contra el coronavirus que se está desarrollando en España.

"Espero tener una reunión a finales de mes o a mediados de noviembre con los miebros de la Agencia Española de Medicamentos para exponer todos nuestros resultados y a ver qué nos dicen sobre si falta algo. Luego, tendremos que buscar la prueba química y el dinero para hacerla", agrega sobre la fecha en la que llegará al mercado.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado