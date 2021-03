El virólogo Adolfo García-Sastre, sobre una posible cuarta ola: "Creo que es posible evitarla"

El jefe de patógenos emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, Adolfo García-Sastre, ha atendido este martes al comunicador y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, para analizar la situación epidemiológica de nuestro país a las puertas de la Semana Santa y a la espera de que el Plan de Vacunación coja mayor velocidad en nuestro país

La situación de la tercera ola en España está en clara ola descendente. Este fin de semana han fallecido 300 personas en nuestro país y hay 12.000 las personas contagiadas. La incidencia acumulada se ha situado en 142 casos cada 100.000 habitantes, mientras que el 24% de las camas son hospitalizados por coronavirus.

No ve probable una cuarta ola

El virólogo burgalés ha explicado que en estos momentos, lo que es verdaderamente importante para terminar este episodio pandémico lo antes posible es saber la capacidad que tenemos "para poder adquirir las vacunas así como para vacunar a las personas".

Sin embargo, superada prácticamente la tercera ola y con el Plan de Vacunación puesta en marcha, a su juicio es difícil que podamos vivir una cuarta ola. "Si no tenemos todas las medidas puestas para que ocurra cuarta ola, puede ocurrir, pero creo que es posible evitar una cuarta ola por diferentes motivos. Están vacunados los grupos de riesgo y cada día se vacunan a más personas. Puede haber hospitalizaciones, pero debería aumentar mucho para que ocurriese una cuarta ola. Tendríamos que hacerlo muy mal para que suceda", ha explicado a Carlos Herrera.

Asimismo, García-Sastre ha recalcado que las vacunas que se están administrando neutralizan las diversas variantes que están en alza, como la británica o la sudafricana. "Todos los estudios que están saliendo indican que son neutralizados a un nivel menor por los anticuerpos de las vacunas que están siendo utilizadas ahora, pero sí son neutralizadas, indicen un nivel de anticuerpos bastante elevados", ha recalcado.

La posibilidad de que se vacune al 70% de la población

En este momento, además, ha explicado que a su juicio no va a ser necesario vacunar cada año y las restricciones a adoptar dependerán de la cantidad de contagios diarios. "Las medidas de restricción dependen de la cantidad de contagiados y si estos están al alza", ha explicado.

Por último, sobre la posibilidad de que se vacune el 70% de la población, García-Sastre ha recalcado que una de las claves puede estar en la cantidad de gente que no se quiera vacunar. "Ya veremos a ver cómo andamos con el número de vacunas según vayan saliendo más dosis de la vacuna, pero sí que es cierto que en Estados Unidos está cogiendo más velocidad; va a depender más de si hay una proporción grande que no quiera vacunarse que realmente de tener las vacunas necesarias. Espero que eso no ocurra, espero que la gente se dé cuenta del impacto que está teniendo en el número de contagios que esta", ha explicado.