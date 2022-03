Viktoria vive pendiente de sus padres en Ucrania: "Lo que está pasando en Mariúpol es un genocidio"

La conquista de la ciudad de Mariúpol se ha convertido en una verdadera obsesión para el presidente de Rusia, Vladimir Putin. La conocida como 'ciudad del acero' [ en ella se encuentra la fábrica siderúrgica y metalúrgica Azovstal, una de las más grandes de Europa], sigue resistiendo pese a los constantes bombardeos del ejército ruso.

Uno de los más ataques más impensables y que mayor rechazo ha causado al resto del mundo ha sido el dirigido contra el Teatro Mariúpol de Arte Dramático en el que se encontraban refugiados más de 1.200 personas, la mayoría mujeres y niños, cuya presencia estaba anunciada con pintadas en el tejado y el suelo del teatro. Pese a saber todo esto, Putin ordenó su ataque.

Cada día lanza sobre Mariúpol más de 100 bombas con el único objetivo de someterla. Pero los habitantes de Mariúpol no entregan fácilmente su ciudad. Resisten pese a las condiciones, pese a la destrucción que les rodea.

En "Herrera en COPE", Viktoria, una joven ucraniana que vive en España ha contado la terrible, terrorífica situación que soportan en Mariúpol donde vive toda su familia, "nací en Mariúpol, viví allí 17 años y están mis padres, mis tíos. Mi madre dice que tiene 58 años y que quiere vivir, no quiere morir".

Durante días, Viktoria no ha sabido nada de sus padres, ha vivido y vive con la incertidumbre de si sobrevivirán un día más, "se supone que mis padres están vivos, pero la situación es tan difícil que no sabes que va a pasar. Los padres de la amiga de mi hermana han podido contar que están vivos y que han visto a mis padres después del incendio. No todos han sobrevivido, el padre de mi cuñado ha muerto en su casa. Llevan más de tres semana sin agua sin comida, menos mal que ha nevado y se puede coger la nieve, hay menos de 0 grados y sin calefacción".

La joven ucraniana tiene la clave de por qué Mariúpol sigue resistiendo pese a la lluvia de misiles y disparos contra sus casas, sus edificios, sus empresas, "están defendiendo su tierra, sus casas, las pocas que quedan y si viene alguien y te quita tu casa tus pertenencias, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir defendiendo, pero es muy cruel ver que bombardean el teatro en el que tenía escrito que había niños. Es un genocidio y lo que está pasando en Mariúpol es un infierno".

Viktoria pide que el resto del mundo siga luchando, "aquí tenemos que seguir luchando, cualquier cosa que podamos hacer es muy importante, podemos creer que es una tontería y no lo es. El dejar juguetes en la frontera es muy importante porque sales de casa con lo puesto y hay quien no se puede cambiar ni de ropa interior", recalca.