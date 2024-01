"Lo ven los asiáticos": Carlos Herrera descubre una de las claves del éxito de Franz Beckenbauer

Este lunes, 8 de enero, fallecía el exjugador y exentrenador alemán Franz Beckenbauer a los 78 años de edad. Apodado como 'El Kaiser', es considerado la máxima leyenda del fútbol alemán. Después de que la familia hiciera pública la noticia, han sido muchos los que han querido despedirse de Beckenbauer.

Carlos Herrera ha tenido unas palabras para el exfutbolista después de que María José Navarro se acordara de él durante su sección 'Fruta Pelada'. Escucha el momento en el siguiente audio.

Audio





"El gran nombre propio, por encima de todos, es Franz Beckenbauer, una leyenda del fútbol, un Mundial, tres Copas de Europa, una Eurocopa, dos Balones de Oro y todo esto siendo defensa", comenzaba diciendo la colaboradora.

Como respuesta, el presentador de 'Herrera en COPE' ponía en valor lo que diferencia a esta leyenda: "Normalmente, los defensas no salen en los resúmenes de los partidos que luego ven los asiáticos que votan igual que los europeos o que los americanos".

El recuerdo de Carlos Herrera a Beckenbauer

Minutos después, el comunicador arrancaba su monólogo de las 8 dedicándole unas palabras a la leyenda del fútbol y fijándose en lo más destacado de su trayectoria: "Hoy despedimos a una leyenda como era Franz Beckenbauer,jugador que ganó todo lo que se podía ganar".

Franz Beckenbauer, leyenda de Alemania (Cordon Press)





"Fue el defensa perfecto, el tío elegante, el queganó Balones de Oro, siendo defensa que es muy difícil, es más fácil ganarlo cuando metes goles y estás en todos los resúmenes de los partidos. Es parte de la mejor historia del fútbol y merece un homenaje de quienes le hemos seguido muchos años", añadía. Escucha su monólogo, al completo, en el siguiente audio.

Audio

Más allá de este recuerdo, el comunicador ha puesto el foco enlas claves que marcan la actualidad de este martes, 9 de enero, que pasa por las negociaciones a contrarreloj del PSOE para conseguir aprobar los primeros decretos de este 2024, así como la polémica por el vertido de pellets en las costas del norte de España.

Las negociaciones del PSOE o el vertido de pellets

"Estamos a un día de las votaciones de los primeros decretos que hace este gobierno progresista, pero que todavía no tiene los votos necesarios para la convalidación. No teniendo los votos de sus socios, ¿cree que el PP tiene que ayudar a Pedro Sánchez? Porque más pronto de lo pensado le han surgido problemas al constructor del muro", comenzaba reflexionando el comunicador.

Se fijaba entonces en los pormenores de los decretos que el Gobierno busca aprobar este miércoles en el Congreso: "Lo que el Gobierno lleva mañana a la aprobación de las Cortes es un batiburrillo de medidas que nada tienen que ver unas con otras y las han colocado en tres paquetes y le han dicho a los grupos parlamentarios; 'ahí lo tenéis, aprobádmelo'".

Por qué Junts y Podemos no apoyan a Sánchez

Una situación que da lugar a muchas preguntas: "¿Y qué ha ocurrido? Que los propios socios del gobierno han dicho; 'este paquete no me vale, ni esta medida, ni esta otra... con lo cual votaré en contra. Podemos quiere cambios en el decreto de Yolanda Díaz sobre la reforma del subsidio de desempleo y Junts exige retirar los decretos y renegociarlos desde el principio. ¿Por qué? Porque dice que primero quiere multar a las empresas que se fueron de Cataluña y no han vuelto. ¿Desde cuándo una empresa no tiene el derecho de instalarse donde le dé la gana?".

"Y luego le ha dicho Puigdemont al Gobierno 'oiga, elimine la cláusula que suspende una ley nacional cuando haya sido recurrida ante la justicia europea'. Eso traducido quiere decir que si se aprueba la ley de amnistía, pero el Supremo interpone algún tipo de medida ante la Justicia Europea, se suspende la aplicación de la amnistía. Y dice Puigdemont, 'eso ni de broma'", añadía.

Escucha aquí el monólogo al completo, analizando también la situación en torno al uso de las mascarillas y la crisis desatada por los pellets.