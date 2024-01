Herrera: “No teniendo los votos de sus socios, ¿cree que el PP tiene que ayudar a Pedro Sánchez?”

Audio

Señoras, señores, me alegro buenos días

Ya es martes. Se espera la llegada de una ola de frío que va a traer nieve en la mitad norte hasta el jueves y en el resto agua en el día de hoy.

Hoy despedimos a una leyenda del fútbol como era France Beckenbauer, jugador que ganó todo lo que se podía ganar. Fue el defensa perfecto, el tío elegante, el que ganó Balones de Oro siendo defensa que es muy difícil, es más fácil ganarlo cuando metes goles y estás en todos los resúmenes de los partidos. Es parte de la mejor historia del fútbol y merece un homenaje de quienes le hemos seguido muchos años.

Estamos a un día de las votaciones de los primeros decretos que hace este gobierno progresista, pero que todavía no tiene los votos necesarios para la convalidación.

No teniendo los votos de sus socios, ¿cree que el PP tiene que ayudar a Pedro Sánchez? Porque más pronto de lo pensado le han surgido problemas al constructor del muro.

Tan complicada se le ha puesto la cosa, que el Gobierno ha tenido que hacer un esfuerzo para abrir un boquete en ese muro y pedir ayuda al PP.

Lo que el Gobierno lleva mañana a la aprobación de las Cortes es un batiburrillo de medidas que nada tienen que ver unas con otras y las han colocado en tres paquetes y le han dicho a los grupos parlamentarios; 'ahí lo tenéis, aprobádmelo'.

¿Y qué ha ocurrido? Que los propios socios del gobierno han dicho; 'este paquete no me vale, ni esta medida, ni esta otra... con lo cual votaré en contra. Podemos quiere cambios en el decreto de Yolanda Díaz sobre la reforma del subsidio de desempleo y Junts exige retirar los decretos y renegociarlos desde el principio. ¿Por qué? Porque dice que primero quiere multar a las empresas que se fueron de Cataluña y no han vuelto. ¿Desde cuándo una empresa no tiene el derecho de instalarse donde le dé la gana?.

Y luego le ha dicho Puigdemont al Gobierno 'oiga, elimine la cláusula que suspende una ley nacional cuando haya sido recurrida ante la justicia europea. Eso traducido quiere decir que si se aprueba la ley de amnistía pero el Supremo interpone algún tipo de medida ante la Justicia Europea, se suspende la aplicación de la amnistía. Y dice Puigdemont, 'eso ni de broma'.

Si Junts se mantiene en esa posición, el gobierno recibe mañana un serio revolcón parlamentario. Entonces ayer tocaron arrebato con el discurso para imbéciles que es el único que saben hacer. Y dicen: 'los decretos no son del gobierno, son de la gente'.

Es el propio Gobierno quien pone en riesgo esas medidas al vincularlas a otras mucho más polémicas. Y el Gobierno también ha quemado el truco de ofrecer la tramitación como proyecto de ley, que eso lo hacía en la legislatura pasada.

El decreto se aprueba, entra en vigor y luego se tramita como proyecto de ley para que se puedan introducir mejoras de los grupos. Así se aprobaron decenas de decretos en la legislatura anterior y las tramitaciones si te he visto no me acuerdo, brindis al sol y esto también lo han aprendido el resto de grupos. Ahora todo el mundo quiere cobrar por anticipado.

Hay en juego muchas cosas pero sobre todo el mensaje que traslada Puigdemont, de 'aquí mando yo'.

Torear a Puigdemont no es tan fácil, pero su socio el del gobierno es Puigdemont no es el PP y con la amnistía de por medio del PP no puede hacer otra cosa que negarse porque sus votantes además no lo entenderían.

Y salgan o no salgan los decretos, lo que está ocurriendo estos días es un serio aviso para el Gobierno y para lo que puede esperar de esa legislatura.

Y fuera del Congreso las cosas no le van mucho mejor. Ayer la ministra de Sanidad, Mónica García que es posiblemente la inútil más concentrada que se ha podido encontrar en la política española en los últimos tiempos, se encontró con un Consejo Territorial de Salud muy crítico por la tardanza a la hora de afrontar la epidemia de la gripe y ha decidido sin escuchar al Comité de Salud Pública imponer el uso de la mascarilla en cualquier dependencia sanitaria y además ha planteado la posibilidad del autobaja, en el país con más absentismo laboral.

Y en medio de todo ese asunto las elecciones gallegas y el PSOE está intentando volver a montarle de Alfonso Rueda a un nuevo Prestige aquel cuento de los de los de trincones de Nunca Mais y compañía a cuenta de un vertido de pellets de plástico, de bolitas de plástico que está llegando a playas gallegas, pelotitas muy pequeñas que pertenecen a una carga de seis contenedores que perdió un buque de bandera liberiana frente a las costas de Portugal.

Y los residuos llegan ahora a las costas gallegas y también a la cornisa Cantábrica, pero esas no les preocupa, solamente las gallegas porque hay elecciones.

Dice el gobierno central que es quien tiene las competencias en costas y en tráfico marítimo, que la responsabilidad de la Xunta 'estamos ante un nuevo Prestige' y ya está la opinión sincronizada, los programas de televisión haciendo especiales. No estamos ante una catástrofe ecológica, es contaminación, pero ni es tóxica ni es amenaza de ningún tipo, es mucho más habitual de lo que pensamos.