El primer sonido del día de Carlos Herrera: ¿Hay que ayudar al Gobierno de Pedro Sánchez con los decretos?

Carlos Herrera,director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por si hay que ayudar al Gobierno de Pedro Sánchez con los decretos.

"Damas y caballeros, ustedes no sé si se lo plantean, pero voy a plantérselo yo: ¿Hay que ayudar al Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Hay que ayudar al Gobierno de Pedro Sánchez a sacar adelante tres decretos, algunos de los cuales está trufado de medidas que Europa considera imprescindibles para liberar el pago de los 10.000 millones de euros de los fondos next generation? ¿O tiene que Pedro Sánchez que organizárselo con sus socios, algunos de los cuales le han dicho que no a esos decretos?".

"Seguramente muchos de ustedes tendrán el pronto de decir: Eh, no, no, que se cueza en su salsa. Y otros dirán: Hombre, es interesante para mí que salgan adelante estos decretos y, por lo tanto, el Partido Popular debe apoyar ahora a Sánchez, que le han fallado sus socios. Bueno, pues es una buena pregunta para empezar el día ayer, el gobierno tuvo un serio problema y lo único que tuvo como ocurrencia es asomar la cabeza por encima del muro que ha establecido y decirle al Partido Popular: Ayúdame más pronto de lo pensado".

"Por lo tanto, le surgen los problemas al constructor del muro. No han esperado ni una sola votación de cortesía sus socios para recordarle quién manda y para apretarle las tuercas. Y entonces Sánchez se acuerda del PP. A ver si le convence, pero eso lo puede resolver Pedro Sánchez con sus socios, sí. ¿Qué le exigen sus socios para aprobar socios? Puigdemont, fundamentalmente, porque Podemos le exige otras cosas. Lo que le dice es: renuncie usted".

"Por ejemplo, elimine la cláusula que suspende esa ley nacional cuando haya sido recurrida ante la justicia europea. Traducido, si el Supremo se interpone ante la justicia europea con un recurso a la ley de amnistía, se suspende la aplicación de la ley de amnistía, en tanto que se manifiesta la justicia europea. Y Puigdemont dice: cambie usted que la ley se aplique y luego ya la justicia europea que diga lo que quiera. Claro, como eso está metido en un decreto en el que también hay juego 10.000 millones, el IVA de los alimentos, descuentos en los transportes públicos...".

"En lugar de haber hecho bien las cosas, si se tumba, se tumba todo. Pero, sobre todo, el mensaje que traslada Puigdemont es: aquí mando yo. Un delincuente, sí, pero manda a él. Y la solución que tiene el Gobierno, pues dice: bueno, a ver, mire, yo le cedo a Cataluña los impuestos a la banca y lo que haga falta, las energéticas, para que lo gestionéis vosotros y allá. Pero es que torear a Puigdemont parece que no es tan fácil. El socio del Gobierno es Puigdemont, no es el PP. Con la amnistía de por medio, el PP no puede hacer otra cosa que negarse".

"Usted que me escucha, ¿entendería que ahora el PP le echase una mano a Sánchez en cuanto le falló uno de sus socios? ¿Ser el pagafantas es una opción? ¿En el PP no piensan que eso puede darle, por ejemplo, muchas alas a Vox? Feijóo dijo en su día en el debate de investidura: cuando le fallen sus socios, no me busque a mí. ¿Qué es lo más fácil entonces? Pues, hombre, seguramente retirar los decretos y renegociarlos, pero es sufrir una primera derrota que avanza una legislatura llena de obstáculos. Bueno, que tampoco era tan fácil de prever ni de diagnosticar".