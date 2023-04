Un vecino de Zamora, a punto de perder 900.000 euros por lo que le han hecho los conejos: "Son más listos"

Sin lugar a dudas, son unos de los animales más adorables que se pueden ver en el campo, y en una casa. Son de todos los colores, desde uno pardo, hasta uno blanco inmaculado y, si hay algo que les encanta, es lo de saltar. Por si fuera poco, te contamos que donde tienen mucha presencia es en los trucos de magia. Y sí, con estos datos has adivinado que se trata de un conejo. Eso sí, aunque sean tan adorables, también pueden ser letales. Y, sino, que se lo digan a José, un vecino de Zamora que ha contado en Herrera en COPE que podría perder 900.000 euros por uno de ellos. Si no te lo crees, escúchalo tú mismo.

Audio





"Ya veremos cómo resulta, pero no tengo capacidad ni tengo medios para poder deshacerme de ellos. Estoy ahí a la buena de Dios, a lo que quieran hacer ellos" explicaba apenado. José es agricultor, y, además, responsable nacional de cultivos herbáceos de la COAG, y contaba que en su situación, hay muchos otroa agricultores.

El problema es que se trata de una plaga de conejos que está asolando a muchos terrenos españoles y perjudicando gravemente muchas de esas fincas, lo que supone un problema también para los agricultores.

Los conejos de 'Jurassic Park'

Cerca de 1.500 pueblos de 10 comunidades autónomas se enfrentan a una plaga de unos conejos de un mayor tamaño, más resistentes y a los que muchos ya bautizan como híbridos. Algunos, tirando de imaginación, le han puesto nombre a esta eclosión: la “Jurassic Park cunícola”, en referencia a la mítica película de Spielberg.

Las pérdidas que está causando se estiman, de momento, en 800 millones de euros pero podrían ser mucho más elevadas porque los cultivos arrasados son muchos. Por eso, aquí en Herrera en COPE hemos querido hablar con muchos de esos agricultores que están sufriendo estas pérdidas y que, con estos conejos, pueden ver sus negocios destruidos.

Audio





Es lo que le ha pasado a Javier, un agricultor de Zaragoza, que ha perdido cerca de un 40% de su producción. "Nos está pasando porque antes no entraba en los regadíos, pero ahora sí afecta en las alfalfas".

Más de lo mismo le ha pasado a Pedro, un agricultor de Murcia, que cultiva limones y pomelos y ha perdido el 30% de su producción. "En Murcia afecta a regadío y secano...No llueve y hace que el conejo no pare de criar. No hay superficie vegetal, porque no ha llovido, ni flora silvestre. La única comida y agua que tienen es nuestro cultivo" explicaba en COPE.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sin poder estar en un hogar

Lo cierto es que, con la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, aprobada por el Gobierno, los conejos podrían llegar a convertirse en una "especie en extinción" en los hogares. Y es que es un tipo de animal que no podrá tenerse como mascota en ninguna casa, igual que pasa con determinados tipos de peces o de aves.

La nueva leytrae de la mano una reforma del Código Penal que endurecerá las sanciones por maltrato animal. Esto va a incluirpenas de cárcel de hasta 24 meses, en el caso de que el animal muera en consecuencia, o de hasta 36 meses, en el caso de que concurra más de una agravante.