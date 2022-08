Uno de cada ocho infectados por coronavirus sufre covid persistente: ¿qué es y por qué puede darse?

La incidencia ha bajado por cuarta semana consecutiva y se sitúa en 336 casos por cada 100.000 habitantes, casi 1.000 puntos menos que hace un mes. Esta evolución ha hecho que este verano sea muy diferente al de hace un año: salvo la mascarilla en hospitales y en el transporte público, ya no hay restricciones. Sin embargo, hay un problema que siguen sufriendo muchas personas que se contagiaron: el Covid persistente. Unas secuelas que acaba de confirmar la revista científica The Lancet.

Según una investigación holandesa que recoge The Lancet, uno de cada ocho infectados sufre covid persistente. Los principales síntomas de covid son dificultad al respirar, dolor muscular, pérdida del gusto y del olfato, hormigueo en manos y pies, pesadez en brazos y piernas, o cansancio general, entre otros. Hay que precisar que ese estudio fue realizado en la primera ola y que no recoge síntomas relacionados con la salud mental. Además, cuando se llevó a cabo el porcentaje de vacunados era muy bajo y no habían entrado en acción las nuevas variantes.

Esa investigación que acabamos de conocer arroja algo de luz a las muchas incógnitas que hay todavía sobre este virus. Por ejemplo: ¿por qué unas personas se contagian más que otras? Un caso muy llamativo es el de muchos sanitarios que, a pesar de estar en primera línea y en contacto muy estrecho con enfermos de covid, no se han infectado. En el extremo opuesto están aquellas personas que se han contagiado ya dos o tres veces. Y eso, a pesar de estar vacunadas con las dosis pertinentes.

Y también están aquellos en los que se centra la investigación de la revista The Lancet que, tras contagiarse, están padeciendo varias secuelas del covid. Es el caso de Paula: se contagió en Semana Santa y aún hoy, cuatro meses después, sigue con covid persistente. Al caso de esas personas que tienen a su favor la suerte o la genética y no se han contagiado. En 'Herrera en COPE' ha estado Beatriz Hermoso, enfermera en el Hospital Militar de la Defensa Gómez Ulloa de Madrid. Lleva todo este tiempo de pandemia trabajanda y aún así no ha pasado el covid: "Me gustaría saber el por qué, pero no lo sé, igual es genética, pero no hay una respuesta concreta.

Respecto a los motivos por los que puede ser su no contagio, apela a la formación que reciben las enfermeras: "Tenemos una cultura de protegernos, llevo 40 años en la profesión, desde siempre hemos sido y he sido muy cuidadosa, es un aviso que me dieron desde primero de carrera".

Sobre si sus familiares y compañeros lo han tenido: "Mi hijo si que ha estado contagiado, hemos guardado siempre las medidas, mi marido tampoco lo ha tenido, pero todos mis compañeros, algunos varias veces lo han pasado. Compartía coche con una compañera que estaba en primera línea, y no lo cogió, y se ha contagiado estando en consulta hace unos días".

Según los últimos datos, más de 13 millones de personas han pasado ya el coronavirus en España. Si a esta cifra aplicamos las conclusiones de la revista The Lancet, que apunta que uno de cada ocho contagiados tiene covid persistente, estaríamos hablando de que en nuestro país cerca de dos millones de personas han sufrido o están sufriendo secuelas del covid. Jacobo Sellarés, es neumólogo especialista en covid persistente en el Hospital Clínic de Barcelona: "Si los síntomas se prolongan de tres a cinco meses, ahí es cuando decimos covid persistente, pero hay que diferenciar sintomas de secuelas, las secuelas son irreversibles".

"Los síntomas en la gran mayoría de personas van mejorando, cuando pasados dos años ya si que podemos calificarlo como secuela. Lo que vemos en la gran mayoría, con esos síntomas después de tner la enfermedad que van mejorando, lleva tiempo pero van a mejor".

Respecto a si hay algún grupo en concreto que lo sufre más: "Hay una mayor frecuencia en mujeres, con esos síntomas persistentes".