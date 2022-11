"Una semana sin decir que estaba muerto": Carlos Herrera cuenta la desgarradora historia de un verano en Salou

Historias humanas, entretenimiento y la mejor información. Carlos Herrera te trae cada día esto y mucho más desde el micrófono de 'Herrera en COPE' y ahora con 'La gran decisión de su vida', el nuevo podcast original de COPE que busca explicarte qué hay detrás de todos los elementos que rodean el trabajo y sus problemas en nuestro país. Los Herrera, Carlos y Alberto, unen sus voces para narrarte el primer episodio, 'Un futuro en la playa', que puedes escuchar en el siguiente audio:

Un viaje tormentoso hasta las playas de Chiclana

Vámonos a noviembre de 2018. El protagonista de esta historia que te narran Carlos Herrera y Alberto Herrera se llama Ousmane quien llegó tras un viaje que nunca olvidará en una patera a Chiclana. Tenía 21 años. Muerto de sed, sin saber español y con la orden de echarse a correr, en cuanto pusiese los pies sobre la arena. Pero no venía solo.

Tardó siete meses en llegar a España, 3.000 kilómetros a pie y se subió a una patera en la frontera con Marruecos, con un amigo. Este murió. El tiempo no era favorable y la madre de su amigo le llamó al día siguiente. "Una semana sin decirle que su hijo estaba muerto", es lo que estuvo Ousmane ocultando a la madre de su amigo el fatal resultado del viaje de su hijo. No tenía valor para decirle lo que había pasado.

Después de llegar a Chiclana, pasó a dormir por las calles de Almería o de Barcelona, vivía de la caridad, de lo que le daban algunos amigos que, como él llegaron a España huyendo de la miseria muy cerca de Dakar, capital de Senegal, su país de origen. Su principal preocupación era conseguir ingresos, aprender el idioma, prosperar, encontrar ese paraíso que no veía por ninguna parte y del que tanto le habían hablado. Un amigo le recomendó irse a Tarragona. Ahí empezó a recorrer 3 kilómetros diarios con una mochila de más de 10 kilos en sus brazos. Tenía un nuevo trabajo.

El verano de Salou que le cambió la vida

Como puedes escuchar en el audio que acompaña a esta noticia, Carlos Herrera te cuenta cómo en agosto de 2021, ya nos encontramos en la playa de la Pineda. Muy cerca de Tarragona, a la derecha, el espigón que lleva a Salou, a la izquierda, las grúas que se utilizan para las cargas de los contenedores.

En 2021 estamos en un verano de confinamientos y mascarillas. Poca gente en la arena y los hospitales llenos. Solo unos pocos pasaban sus vacaciones lejos de casa. En la Pineda, donde ya está Ousmane, cientos de manteros se acercan a los turistas para venderles toallas, pulseras, gafas de sol o camisetas de fútbol. La mayoría, como él, son senegaleses que han llegado en patera al sur.

Y en uno de esos recorridos, una tarde de agosto, Ousmane se encontró con Mamen. Entonces no lo sabía, pero esa mujer le cambiaría la vida. Mamen, una joven de Huesca, descansaba sobre la arena. En el acto, ella vio algo diferente en su mirada. En sus charlas, conoció a Pablo, el marido de Mamen, y hablaban de fútbol.

"Vas a trabajar con nosotros"

El matrimonio de Huesca se comprometió con Ousmane. Agosto llegaba a su fin y se despidieron. La pareja se comprometió a ayudarle a encontrar trabajo y arreglarle los papeles. Ousmane reía, no se lo podía creer. Llevaba mucho tiempo escuchando lo mismo. "Estos españoles están borrachos", ha llegado a contar en el audio del primer episodio del podcast que puedes escuchar aquí.

Ellos se van y Ousmane sigue con sus mantas que le vende a 8, 9 y 10 euros, cuando a él le cuestan 7. Mientras esperaba, vivía en Salou en una habitación con otras 6 personas. Un día sonó el teléfono.

Era Pablo, quien con 49 años es el propietario de una empresa de electricidad en Huesca. Su equipo jurídico ayudó a Ousmane y pudo firmar su primer contrato. El joven senegalés reconoce que de electricidad no tiene ni idea, lleva tiempo haciendo cursos y "está integrado con el resto de equipos", dice Pablo. Ahora trabaja en un proyecto de la empresa en Vitoria, "poniendo las tomas de tierra". Su vida es otra. Ahora vive con un solo compañero de piso y no olvida lo que ha pasado. No le tiene miedo a la policía y habla todos los días con su madre, a la que le cuenta cómo es su nuevo empleo.

