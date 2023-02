Una policía municipal crea la primera ropa interior blindada: "Es algo necesario y no existía en el mercado"

María Figueroa es policía municipal desde hace 22 años. Y cada mañana tiene clara la hora a la que entra a trabajar, pero no sabe si va a volver a casa. Suena a película, pero pocas frases son tan ciertas como la que escuchábamos en la serie Canción Triste de Hill Street.

Ese "tengan cuidado ahí fuera" le rondaba en la cabeza a María Figueroa. La imagino dándole vueltas en la cabeza a cómo lograr que los malos no les dañen con un cuchillo, por ejemplo. Y se puso a recorrer lugares en busca de tejidos que pudieran evitarlo. Se emociona aun cuando recuerda su primera reunión con los propietarios de la fábrica textil Egatex. Llevó varias muestras de tela que fue recopilando, tanto de España y en el extranjero, incluso algunos bocetos que había dibujado. Y le hicieron caso. Pararon las máquinas y se acercaron a una de las trabajadoras para que confeccionara un primer test. ¿Qué pasó después de esto?

La propia María cuenta en 'Herrera en COPE' que "el dedicarme a ser policía me llevó a tener esta idea y a buscar las prendas en diferentes ciudades y países y a juntarlas para crear algo que era necesario y en lo que había una carencia en la uniformidad". María ha hecho esto pensando, no solo en lo que pesa el actual uniforme de los policías, sino también acordándose de que las zonas más vulnerables que tenemos están en la zona del vientre y del tórax, en donde un navajazo puede llevar a una persona a la muerte. "Las agresiones con arma blanca son algo habitual. Así como a nosotros nos dan complementos policiales, estaría bien que nos dotaran de este tipo de prendas, que son para llevar debajo del uniforme y, que en caso de tener que despojarte del uniforme, estar protegido", añade.

Esta prenda es más larga de lo normal con el objetivo de poder proteger también las partes más vulnerables de las piernas: "Lo hemos hecho de manera que proteja la femoral, porque al final los cortes femorales son los que en pocos segundos te llevan a la muerte", comenta Figueroa. También explica que, "en la mujer, lo hemos hecho un poco más largo, hasta las costillas flotantes, para que proteja el pecho y los pulmones".

El material de esta prenda se llama dyneema. "Es un hilo extremadamente fuerte y que ofrece gran resistencia al corte y, a la misma vez, es suave, elástico y te aporta confort", explica. "Es un tejido de punto y tiene diferentes niveles de protección. El que hemos elaborado es el más apropiado para este tipo de prendas", agrega.

Esta idea puede generar un gran interés a nivel internacional, porque hasta ahora no existía nada así. Por lo que María, tuvo que solicitar la patente. "Cuando lo pensé, los más allegados me decían 'María tienes que proteger esto, porque esto no existe'. Es algo necesario y no existía en el mercado. Lo patenté y ahora estamos saliendo un poco fuera de España", explica. Actualmente, la fábrica está preparada para recibir pedidos.