Una neurocirujana de Barcelona confiesa qué es lo más duro de su trabajo en Urgencias: "De manera diaria"

Gloria Villalba es una de esas personas que es capaz de hacer cosas que se escapa de la lógica. Es neurocirujana del Hospital del Mar de Barcelona, pero se caracteriza por ser capaz de hacer auténticas particularidades, como una operación a cráneo abierto con el paciente despierto.

Puede parecer surrealista, pero es absolutamente real. Pasó este jueves por los micrófonos de 'Herrera en COPE', donde junto a Alberto Herrera dio algunos detalles sobre su trabajo y su forma de hacerlo. De hecho, Villalba explicó que este tipo de operaciones en neurocirugía se hacen "con el paciente despierto porque solo así se pueden monitorizar la parte cognitiva" y además se pueden comprobar los pasos que va dando y estos "no se pierdan a lo largo de la operación".





No obstante, y a pesar de ser una reputada neurocirujana, también habló de la parte más dura de su trabajo y son las urgencias. Todo lo que ha encontrado allí y cuál es la parte más dura de su trabajo en esta unidad.

"En las guardias, en las urgencias vemos casos dignos de película", aseguró Villalba a Alberto Herrera. De hecho, llegó a apuntar que "es algo que supera la realidad".

La neurocirujana Gloria Villalba confiesa cuál es la parte más dura de su trabajo en Urgencias



No obstante, y lejos de los casos que pueda encontrarse allí, la facultativa dijo que además de ver "cosa llamativa", lo peor de sus guardias en Urgencias es el "cómo podemos dar informaciones muy graves a las familias".

"A veces vemos accidentes de tráfico, gente que ha salido, se ha despedido de su esposa y marido por la mañana, ha tenido un traumatismo craneoencefálico y entra en coma y se va a morir. Y les tenemos que decir que se va a morir y que no se va a poder despedir de él", explicó la cirujana. Y es precisamente esa, la de dar "informaciones tan duras", que para ella es incluso más complicado o duro que "el sacar un clavo del cerebro o una bala".





En este punto, además, quiso detenerse para hacer un breve inciso, que es el repunte de ataques en el cráneo: "Estamos viendo en España de nuevo, en Barcelona en concreto, navajazos en el cráneo, balas y lo volvemos a ver. Esto de manera diaria". Y es que volviendo al hilo del asunto, y después de muchas horas de trabajo en un quirófano dándolo todo, dar una mala noticia es una parte tan complicada como llevar a cabo una operación.

"En la Facultad de Medicina no enseñan a dar la noticia y pienso que uno es como profesional, como médico, como lo es como persona. Así en todas las profesiones. Yo hablo por mí, creo que el paciente da a entender primero que estás en con él, que hay una empatía, si no no vas a conseguir esa confianza. Se le da poca importancia a cómo damos las noticias y a veces es tan importante como el tratamiento", aseguró la neurocirujana.