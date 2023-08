Una familia va a la piscina de su hotel en Fuerteventura y alucina con lo que les pasa: "Papá, baja"

Las vacaciones son para descansar y desconectar. Sin embargo, no siempre se consigue. A veces porque es imposible dejar de lado el trabajo y otras veces por contratiempos inesperados. Uno de los destinos más elegidos por todos los turistas, ya sean españoles o extranjeros, es la playa. En España estamos acostumbrados a que estén completamente llenas. Siempre es muy difícil conseguir un buen sitio en la arena, sobre todo si no te despiertas pronto. Hasta ahí todo normal. El problema es que muchas veces se generan grandes conflictos. Y no solo en la playa, también en las piscinas de los hoteles. Aquí tienes el audio en el que una familia de Albacete cuenta lo que les pasó durante sus vacaciones en Fuerteventura.

Mucha gente ya está acostumbrada a la habitual 'guerra de las sombrillas' que se vive en muchos puntos de España. Todas las mañanas se libra una batalla por la siempre codiciada primera línea de playa, aunque lo habitual es que no pase nada. Lo que está claro es que este asunto ha llegado en más de una ocasión demasiado lejos.

"La policía local podrá retirar las sombrillas siempre y cuando sean causa de conflicto"



Todos tenemos en la cabeza alguna imagen de esa playa de Levante, en el centro de Benidorm, transformándose en un campo de batalla para encontrar el mejor hueco. Precisamente por eso, en 'Herrera en COPE' han entrevistado a Mónica Gómez, Concejal de Empleo y desarrollo local, playas, medioambiente y solidaridad del Ayuntamiento deBenidorm, quien ha asegurado que "los empleados municipales y la policía local podrá retirar los elementos instalados irregularmente siempre y cuando esto sea causa de conflicto entre los distintos usuarios".

El problema es que es muy difícil determinar si los usuarios que han dejado clavada su sombrilla y se han ido están dándose un baño, paseando por la playa o tomándose un café en el bar más cercano a la arena. "Desde el Ayuntamiento apelamos a la responsabilidad y el sentido común", ha explicado la concejala. Aquí tienes el audio con la sección completa en la que se trata todo este tema.

