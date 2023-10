Una experta en Derecho Constitucional, en COPE, sobre la ley de amnistía: "Se negocia por un puñado de votos"

Teresa Freixes es Catedrática de Derecho Constitucional. Ha publicado libros sobre la situación que atraviesa Cataluña. La experta argumenta en los micrófonos de 'Herrera en COPE' que "no ha habido 22 sentencias del Tribunal Constitucional analizando el concepto de amnistía. Ha habido muy pocas. En el contexto constitucional español es una institución jurídica que no está prevista y que no cabe".

Añade que "hemos visto un montón de opciones: desde que si sería una ley de alivio penal (concepto bastante jocoso, por cierto). También si una ley de concordia. Yo diría más bien de discordia. Como decía un amigo en un artículo reciente, la amnistía no es la solución. La amnistía es el problema".

Pedro Sánchez aseguró este jueves que los indultos han contribuido a la convivencia. Freixes explica que, lo primero, es necesario empezar por el principio. "Estas consideraciones de que en Cataluña se está mejor no son ciertas. Se está mejor desde según qué puntos de vista. La realidad es que, en la población, en esta autonomía y sobre todo los constitucionalistas, están en una situación peor que en años atrás".

El 155 se aplicó a las instituciones principales. No obstante, "se dejó intacta la administración, la educación y los medios de comunicación. Han sido utilizados por el secesionismo de una manera totalmente coordinada, compacta, consciente y con finalidades determinadas para tener sometida a la población de Cataluña".

Hace tres-cuatro días, los jóvenes constitucionalistas en la Autónoma de Barcelona "continuaron siendo acosados. Yo no sé de donde se sacan esas teorías de que en Cataluña estamos mejor".

"Se dejaría sin efecto la sentencia del Supremo"

Si se diera una ley que amnistiara, de facto, a todos los que fueron condenados por sedición como consecuencia de los hechos que tuvieron lugar en 2017, "se dejaría sin efecto la sentencia del Supremo". Además, la pena accesoria de inhabilitación también desaparecería y "los tendríamos el año que viene presidiendo la Generalitat". También ha asegurado que se está negociando esta normativa "por un puñado de votos".

El tema es muy complejo porque "no es la Constitución haya olvidado incluir la amnistía, sino que, voluntariamente, los constituyentes no la quisieron incluir".

Explica también Freixas que, por otra parte, "es muy difícil el ámbito personal de aplicación que no provoque discriminación al situar a los españoles en grados distintos. Tú puedes ser un político que por conveniencia puedes cometer uno de los delitos mayores que cabe cometer contra el orden constitucional y eres una persona que por diferentes circunstancias cometes un delito mucho menor, ni se te perdona la pena ni nada".