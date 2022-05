El truco para que la comida quede más jugosa: métela en el lavavajillas

No solo es fundamental e indispensable, sino que además es todo un placer hacerlo. Hay quienes lo hacen contando kilocalorías, pesando cantidades y controlando al máximo todo aquello que toman. Por otro lado, hay otros que prefieren hacerlo sin tener nada de esto en cuenta. Servirse lo que desean sin andar sumando las grasas, los hidratos o las calorías totales. En 'Herrera en COPE'son unos auténticos amantes de la gastronomía, pero más especialmente del saber vivir y del disfrutar haciéndolo.

La realidad es que hay muchas formas de cocinar. Frito, cocido, hervido, a la plancha... pero es posible que nunca hayas pensado en cocinar en el lavavajillas. No es una técnica habitual, desde luego. Y es también posible que te preguntes cómo es posible. Pero lo es. El método se inventó en el año 2016 y vino de la mano de la científica, creadora de contenido y escritora, Lisa Casali. ¿Cómo es? ¿En qué consiste? ¿Qué ventajas tiene?





Cocinar en el lavavajillas: aprovechar el calor para cocinar alimentos

Tal y como ha contado la creadora en sus redes sociales, este sencillo método consiste en aprovechar el calor que se genera en el ciclo de lavado para cocinar. Para hacerlo es tan sencillo como introducirlos en el electrodoméstico cuando queramos disponernos a utilizarlo. Eso sí, es necesario introducirlos en un tarro de cristal con cierre hermético para que no se mojen.

Por ejemplo, la escritora propuso hacer salmonete sobre una base de pisto de verduras. Eso sí, al lavavajillas. En un bote de cristal es necesario introducir varias rodajas de cebolla, un tomate troceado, pimiento rojo, berenjena y salmonetes. Una vez dentro del recipiente, será necesario bañarlo con un chorrito de aceite, un poco de vinagre, sal, pimienta y asegurarnos de cerrarlo bien. A continuación lo introducimos en un ciclo de lavavajillas de una hora a 55 grados. ¡Y listo!

Cocinar con aire, la nueva moda

Es posible que para muchos, la idea de cocinar haciendo uso del lavavajillas parezca una auténtica locura, pero la realidad es que se trata de una alternativa que está ganando mucha popularidad y se está poniendo de moda. En el caso de que no te convenza, siempre existen otras forma de cocinar, como con la freidora de aire: la famosa Airfryer. ¿Por qué es buena idea?





No solo es más saludable (la comida, al cocinarse con aire caliente, evita bañarse en aceite), sino que además sirve para ahorrarnos mucho dinero. Aún así, es posible que haya personas que lo de cocinar no lo lleven bien o no sepan organizarse. Es por ello que también se ha puesto de moda el 'batchcooking'. O lo que es lo mismo: organizarse un día para cocinar las comidas y cenas de toda la semana.