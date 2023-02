Experto en Ferrocarriles, sobre el problema de los túneles en Cantabria y Asturias: "Es un poco extraño"

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana asegura que el error en los nuevos trenes de cercanías destinados principalmente a Cantabria y Asturias, no ha supuesto "ningún gasto público" y que lo único que implica "es un rediseño que supone un retraso en la fabricación".

El departamento que dirige Raquel Sánchez afirma en un comunicado que "no se ha producido ningún gasto por la fabricación de trenes", señalando que se han puesto en marcha los mecanismos necesarios para corregir el error, que "no son inmediatos, ya que es una situación singular que requiere de un 'diseño a medida' para garantizar que los trenes puedan circular por las líneas de ancho métrico, a pesar de que los túneles tengan unas dimensiones más reducidas, pero sin perder prestaciones".

Se va a constituir un grupo de trabajo, al que se ha invitado a participar a los gobiernos de las dos comunidades, para hacer seguimiento de todo el proceso, y se ha encargado ya una auditoria interna en Renfe y Adif.

"Es un poco extraño"

En Herrera en COPE, el director técnico de la Unión Internacional de Ferrocarriles,(UIC), Iñaki Barrón, ha aclarado que las cosas no son tan sencillas como medir un túnel, medir el tren a ver si pasa, "no es tan sencillo como medir el tren, medir el túnel, la compra de trenes no es tan sencillo. Suele haber un pliego de condiciones con todo tipo de detalles y las medidas son un punto clave. Nos faltan datos, solo tenemos las informaciones de prensa, suena raro que por este tipo de fallo se vaya a producir un retraso de dos o tres años", afirma el experto en materia de ferrocarriles.

Añade Iñaki Barrón que "normalmente todos los túneles están perfectamente delimitados y se pueden producir movimientos por la geología del terreno y hay que identificarlos y normalmente tiene que estar todo estructurado. Ha pasado así desde el origen del ferrocarril, y las líneas por las que van a circular estos trenes existen desde hace muchos años y no ha pasado nada hasta ahora que se sepa. Es un poco extraño, es una cosa sorprendente".

Los trenes "parece ser que estaban en fase de proyecto, lo que ocurre es que un proyecto de un tren nuevo no es sencillo, es complicado y tiene toda una ingeniería por detrás. Probablemente lo que haya ocurrido es que se hayan detectado incongruencias a la hora de hacer el proyecto de detalle, de construcción y se hayan puesto en evidencia después de haberse firmado contratos, es lo más probable, pero no deja de ser extraño", afirma el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

¿Un error de este tipo suele ocurrir, hay precedentes de equivocarse en la medición de un túnel? "No sabemos si el fallo es la medición del túnel. Antecedentes muchos. Trenes de mercacías que rozan o alguna locomotora, el último la línea Barcelona- Zaragoza ocurrió que se intentaron poner locomotoras nuevas más potentes que venían de otra región y en algunos túneles tenían problemas. En Francia, también ha ocurrido hace cinco años, casualmente en periodo electoral, trenes que rozaban con los andenes. En el tema del gálibo en el ferrocarril suelen ser muy espectaculares y suelen dar para muchas chanzas y chascarrillos. Es verdad que es un tema para tomárselo en serio porque los trenes tienen que pasar y pasar a cierta velocidad y seguridad y hay que garantizar la seguridad de las circulaciones. Cuando tengamos más informaciones veremos si es un tema grave de dinero, de plazos. Lo que más me choca es que anuncien un retraro de dos a tres años por este incidente, me parece sorprendente", dice el director técnico de la Unión Internacional de Ferrocarriles, UIC.

¿Es cuestión de centímetros?

"Podría ser cuestión de milimétros, de centímetros. En los gálibos que se definen en la infraestructura del ferrocarril hay un gálibo estático -que el tren quepa- y un gálibo dinámico -el tren cuando va circulando por la vía tiene un movimiento- y, en función de eso, puede ser que un tren pase perfectamente a 10 km/h pero con el movimiento puede que roce. Estamos hablando de centímetros. Es un tema muy delicado porque el ferrocarril intenta que los trenes sean lo más grande posibles en el caso de los viajeros por un tema de confort y en el caso de mercancías para que tenga mayor capacidad, hay que ir hasta el límite sin pasar determinadas líneas rojas", advierte Iñaki Barrón.

¿Es más fácil arreglar los trenes a cambiar los túneles? "Los túneles se han construido en el siglo XIX o en el siglo XX con unas necesidades para aquellas épocas, es uno de los temas preocupantes para la Alianza Europea de Ferrocarriles. Para que un camión pueda estar montado encima de un tren hay que hacer ensanchamiento en algunos túneles no es tan fácil meter un camión encima de un tren. Es un tema delicado, es un tema que supone mucho dinero y no afecta solo a un túnel sino a todos los túneles de una línea. vVamos a ver cómo evoluciona. Hay que ver que ha pasado sin dramatizar" concluye Iñaki Barrón.