El tremendo enfado de Fidalgo por la entrevista a Buch en COPE

Carlos Herrera ha entrevistado este martes a Miquel Buch, conseller de Interior de la Generalitat, en las horas previas a la celebración de la Diada. En dicha entrevista, el consejero ha ofrecido delirantes respuestas como que no es lo mismo poner que quitar lazos amarillos, que Cataluña es una de las democracias más antiguas de Europa y que la Diada conmemora cuando el Estado Español invadió Cataluña.

La entrevista ha puesto al descubierto las fábulas imaginarias en las que los independentistas basan todo su argumentario. Sin embargo, a José María Fidalgo no le parece oportuno que COPE preste su micrófono a representantes del secesionismo catalán. "Yo Carlos, no sé por qué no te ficha TV3. A mí me repugna que un personaje como éste esté hablando un cuarto de hora en esta emisora. Con lo que vale un cuarto de hora... No entiendo nada, ¿tú de qué parte estás? Es que no lo entiendo. Darle un cuarto de hora a este mamotetro, que es un personaje absolutamente siniestro e incómodo", ha dicho el sindicalista. Herrera le ha respondido que la entrevista retrata sus argumentos, a lo que Fidalgo ha contestado que con esos argumentos "han montado la que han montado".

A Carmelo Encinas, otro de los contertulios de 'Herrera en COPE', sí le ha parecido la entrevista interesante. "El señor Buch se cree todo lo que dice, incluida toda la transgresión de la historia. No hay un historiador que certifique lo que ha dicho hoy el señor Buch. Repiten una y otra vez la palabra 'pacífica', mientras el señor Torra utiliza una retórica de combate. Del señor Buch se me ocurrirían cien argumentos para llevarle la contraria, pero daría igual porque ellos no quieren ver otra cosa".

Jorge Bustos, por su parte, cree que no se puede hacer nada con la gente "que cada vez que ve una estrella fugaz le parece un OVNI". "Pero ellos no ven a la otra mitad de los catalanes. Decir que no es lo mismo poner que quitar lazos amarillos es no ver que, para la mitad de los catalanes, el hecho de poner lazos es una operación de destrucción civil, política y jurídica. Y ellos, sin embargo, aplican el verbo "destruir" a quitar lazos". Además, ha ensalzado el valor de que COPE dé voz también a los independentistas. "Es lo que nos diferencia de TV3. Allí no pueden hablar los constitucionalistas", ha finalizado.