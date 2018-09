El conseller de Interior, a Carlos Herrera: "No es lo mismo poner que quitar lazos"

El consejero de Interior de la Generalitat Miquel Buch ha concedido este martes una entrevista en 'Herrera en COPE' trufada de sinsentidos y respuestas delirantes. En su intervención por el día de la Diada, Buch ha querido destacar que todas las manifestaciones que se han celebrado en Cataluña hasta ahora "han sido pacifistas, pese a ser reivindicativas". "Somos una sociedad en la que impera la convivencia y trabajamos para que todo el mundo pueda expresarse libremente. En Cataluña, hemos demostrado a todo el mundo que millones de personas somos capaces de concentrarnos para hacer una protesta sin que se caiga un papel al suelo", ha dicho.

A partir de ahí, Herrera le ha preguntado qué riesgo correría si él mañana acude a Cataluña a retirar lazos amarillos de la vía pública. Al respecto, Buch ha dicho que los Mossos identifican "a las personas que iban con la cara tapada, en grupo, de noche y con armas blancas. Se les identificó por la actitud o por la pretensión que podían tener. Independientemente de cualquier objetivo. Porque pueden quitar lazos o cometer actos delictivos", ha dicho. A continuación, Herrera le ha preguntado si Arcadi Espada, denunciado por pintar con los colores de la bandera española un lazo amarillo gigante, iba también con la cara tapada y armado. Buch ha señalado que al conocido escritor y periodista se le denunció porque estaba estropeando "mobiliario urbano". "También se lo harían a usted y a mí si pintáramos paredes o bancos en la vía pública", ha añadido. "¿Y a cuánta gente han identificado por pintar de amarillo?", le ha preguntado después Herrera. La respuesta del conseller ha sido muy escueta: "Ahora mismo no lo sé". Después, Buch se ha excusado en que no es lo mismo poner que quitar lazos amarilos. "No es lo mismo construir que destruir, poner o quitar. Si yo siembro unas flores y usted las arranca, no es la misma acción. Fíjese la actitud diferente que es: el que quiere sumar y el que quiere destruir". Además, Buch ha defendido que los lazos amarillos no suponen una reivindicación política o de independencia. "Sólo supone que pidamos la libertad de los presos políticos. Lo único que hicieron estas personas fue poner unas urnas".

Por último, Buch ha asegurado que Cataluña "tiene una de las democracias más antiguas de Europa" y ha dado toda una 'lección' de historia. "¡Qué país que somos en Cataluña que conmemoramos en la Diada una derrota, que fue cuando por la fuerza el Estado Español invadió Cataluña!", ha concluido.