Tras 60 años sin dar un solo premio, un lotero de El Escorial no puede creer lo que le pasa: "En un rato"

El día 22 de diciembre es una de las fechas señaladas en el calendario para muchos españoles por ser el día del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. En COPE te contamos en directo el sorteo y hablamos con los protagonistas de la jornada, entre los que se encuentran loteros de toda España que están repartiendo suerte por toda la península.

Cerca de las diez y media de la mañana, Iván compartía su historia desde San Lorenzo de El Escorial. Es dueño de una administración de lotería en este pueblo madrileño y desde el año pasado la suerte le acompaña. En el sorteo de 2022 repartió El Gordo y un cuarto premio y este año, tan solo hora y media después de comenzar, ya ha dado dos quintos.

¡88008. Sale por fin el Gordo más tardío de la historia!

Sin poder ocultar su emoción, Iván ha contado en el programa especial de COPE que está "contentísimo" y es que esta alegría llega "después de 60 años de historia que no dábamos nada". Al escucharlo, María José Navarro aseguraba que "hay algo en la administración" para que la suerte esté allí desde el pasado año.

"Hemos vendido mínimo 10 décimos de cada, no hemos podido mirar en el listado si es algo más o no. No ha llamado ninguna empresa diciendo que fueran ellos, así que deben ser de los de 10", añadía el responsable de la administración de San Lorenzo de El Escorial. Escucha su testimonio en el audio destacado.

Comprueba si tu décimo ha sido premiado

¡Tiene premio! Un año más, la ilusión se reparte por distintos puntos de España y los agraciados que tengan en sus manos alguno de ellos podrán cobrar un buen pellizco por cada décimo. Puedes comprobar este y otros décimos premiados en el siguiente buscador:

Este 2023, los premios más madrugadores han sido los quintos. En las dos primeras horas de sorteo, ya conocemos seis de los ocho quintos premios que reparte cada año la Lotería de Navidad. Cada décimo de estos números tiene un premio de 6.000 euros y 60.000 a la serie.

Los niños de San Ildefonso han llenado de alegría a quienes hayan comprado la serie de algunos de estos quintos premio que has podido escuchar en el programa especial de COPE con María José Navarro y Goyo González, con la radio como testigo privilegiado de todo lo que ocurre un 22 de diciembre donde un puñado de españoles son, al menos, un poco más felices.

Cómo puedo cobrar mi premio

Los premios se comenzarán a abonar la misma tarde de este 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos y hay de plazo para poder cobrarlo hasta el 22 de marzo de 2024. Para cobrarlo, es imprescindible presentar el décimo o resguardo premiado.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.902 puntos de venta de la red comercial de Loterías. En este caso, la entidad que preside Jesús Huerta explica que el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum.

Por otro lado, cuando se trata de décimos adquiridos a través del canal online oficial (www.loteriasyapuestas.es), los premios mayores se abonan mediante transferencia a la cuenta bancaria comunicada por el jugador en su cuenta de Juego, una vez verifique el número de cuenta tras el sorteo. Los premios menores serán abonados directamente en la cuenta de juego siempre que esta no exceda de los límites establecidos, en cuyo caso también serán abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya sido comunicada.