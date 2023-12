El mejor lotero de España de 2023 explica qué hizo un ganador de El Gordo de la Lotería de Navidad: "Volvió"

Tiene una posición privilegiada, porque está situada en uno de los lugares por los que más personas transitan en Madrid cada día. Pero es que además está rodeado de un aura especial de suerte. Joaquín Monroy ha repartido a lo largo del año 18 premios mayores, uno cada 15 días, y tres gordos de la Lotería Nacional.

Puede ser cosa de que la gente pasa el décimo por La Chulapa, que es el nombre de la administración, que tiene en el local. Le contó a Carlos Moreno 'El Pulpo' en Poninendo las Calles cuál es el secreto que espera continuar en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2023.

Audio





Ya el año pasado comenzó esta buena racha al vender el 25. 296, número de un cuarto premio de la Lotería de Navidad de 2022. Era el primero en 10 años. Tras eso, también dio el 05.490, el Gordo de Navidad agraciado con cuatro millones de euros la serie, sobre el que cuenta una anécdota a Carlos Moreno 'El Pulpo' este viernes.

No se quedó ahí. También vendió uno de los quintos premios, el segundo premio de la Lotería del Niño, un primer premio de 600.000 euros de Lotería Nacional y también un segundo premio de la Bonoloto. Todo esto antes de marzo.

El mejor lotero de España de 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Estos premios y los que han seguido el resto del año le hicieron ganar la condecoración de mejor lotero de España de 2023. Ha perdido la cuenta de los millones que ha repartido en la administración 523 de Madrid. Este puesto de Loterías fue inaugurado el 15 de octubre de 2012 por el padre del actual propietario.

Después hubo una pelea entre los socios y, cuando se jubiló, Joaquín se hizo cargo. No es el único negocio del protagonista de Poniendo las Calles, ya que está montando un estanco y un restaurante. Pero su trabajo de lotero es el que más relevancia le está dando.





Tal es el volumen de ventas que La Chulapa de Moncloa tiene siete empleados, eso es un indicativo de lo bien que van las cosas en esta administración que regenta Joaquín. Este propietario es un estudioso de las matemáticas, con las que intenta potenciar su negocio. Además, lo alimenta con las redes sociales que le han convertido en un pionero.

Si La Bruja de Oro de Pamplona fue la primera en vender en Internet, él quiso dar un paso adelante con Instagram y TikTok. Pero hay más secretos detrás de su éxito que conocieron los oyentes de Poniendo las Calles.

"Volvió"

Todo el mundo quiere que su décimo sea el que reparta los millones del Gordo de Navidad de este año. Joaquín no sabe cuál es, pero tiene claro que va a dar uno de los premios. Teniendo en cuenta que el año pasado ya lo dio, el mejor lotero de España de 2023 le cuenta a Carlos Moreno 'El Pulpo' lo que pasó con una de las personas que se lo compró.





"El año pasado, según di El Gordo, se acercó un señor, que tengo una foto en mi Facebook con él, no sé si la sigo teniendo de portada, un señor que no le he vuelto a ver", comienza a explicar.

?? En el caso de que te toque el popular Gordo de la Lotería de Navidad, la siguiente pregunta que vas a hacerte será qué hacer con esos miles de euros



???? Recurrimos a los expertos para aconsejartehttps://t.co/MIPHCl28Td — COPE (@COPE) December 21, 2023

"Le tocó porque, vamos, me lo dijo, además, estaba llorando el señor, con lágrimas en los ojos, y me dijo: me acabas de dar El Gordo y de hecho le di un abrazo", señala Joaquín Monroy, "bueno, miento, volvió a venir a saludarme hace poco, volvió, pero no me dio ningún regalo".

La Chulapa es una de las administraciones más populares y visitadas de la zona, llegando a crearse colas que más de uno han confundido con las de Doña Manolita. Este viernes saldremos de dudas si sigue repartiendo tanta suerte en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad que puedes seguir en COPE.

Buscador de premios Lotería de Navidad



Buscador de premios Lotería de Navidad