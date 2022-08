Toni Segarra en 'Herrera en COPE': “El objetivo de la publicidad siempre ha sido vender”

“¿Te gusta conducir?” “Bienvenido a la República independiente de tu casa”, “Tu banco y cada día el de más gente”. Anuncios que son conocidos por gran parte de la sociedad. Para Segarra, llamar la atención es sencillo, lo complicado es hacerlo bien: “Saber hacer un poco de todo, y no ser especialmente bueno en nada. Tengo una obsesión por la estrategia, por conseguir siempre marcas que duren largo tiempo” Y es que, la publicidad no deja de ser un arte: “Si contemplamos el arte como era antes del romanticismo, sí. Si tenemos en cuenta el arte como lo tenemos hoy, es diferente”.

La llegada de Internet cambió la vida de todo el mundo, y no fue menos para la publicidad. Saber adaptarse es saber realizarse, ¿Cómo afectó en el sector? Segarra contesta: “Con la segmentación que ha traído Internet, ha aparecido la polarización, es decir, voy a hablar a los míos y voy a fastidiar a los que no son los míos”. Hay que dejar claro que la publicidad no es solo lo que sale en televisión, hay grandes marcas que hacen mucha publicidad y muy bien, Toni confirma esta reflexión: “La television es una anomalia extraña, porque la audiencia nos escucha siempre, ahora eso ya ha cambiado. Por ejemplo, Zara no hacía publicidad en televisión, pero siempre ha hecho publicidad en los mejores escaparates del mundo, y muy bien hecha, lo que no hizo nunca es publicidad en televisión, pero eso no quiere decir que no lo sea”.

¿Podría venderse España mejor al exterior? El publicista lo tiene claro: “España no es una marca, es una realidad. Lo que si creo, es que tenemos valores que son exportables en todo el mundo donde si se pueden conseguir marcas y eso, no lo estamos haciendo bien. Todo el mundo sabe que España es el lugar donde mejor se come, y esto nunca se ha intentado vender”.

Uno de los grandes de la publicidad en España es de esta casa, Pepe Domingo Castaño. Ha conseguido que la publicidad en la radio pase a ser eso, radio. Nunca ha sido sencillo, según Toni, la radio: “Es el medio más dificil para hacer publicidad. Pero es un medio que ha sabido sobrevivir a todos los demás medios de comunicación y se ha adaptado a los cambios y las nuevas plataformas. Hay mucha gente que escucha la radio, por tanto, deberíamos hacerlo mejor”.

La clave de la publicidad cual es, ¿Pensar en el consumidor o en el cliente?: “Es un mix, saltamos de una cerveza a un coche, de un coche a nos zapatos, etc. Es un mix porque el consumidor no se acuerda de nosotros hasta que nos necesita”. “Llamar la atención es relativamente sencillo, lo difícil es hacer que una marca sea conocida, eso es lo bonito”.