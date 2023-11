El terrorismo de ETA frente a Hamás: "Se derrotó porque Francia colaboró, en Israel el entorno es un problema"

Este viernes, tras 49 días de guerra en Israel, ha dado comienzo un alto el fuego de cuatro días en los que se llevará a cabo el intercambio de 50 rehenes por 150 presos palestinos. El exministro de Exteriores de Israel y exembajador de Israel en España, Shlomo Ben Ami, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para analizar la situación en el país y el pronóstico de cara a los próximos días.

"Desde el principio he pensado que esta guerra depende de la cuestión de los rehenes y que la alternativa que el Gobierno israelí se propuso de derrotar a Hamás en mi opinión no era posible por la razón de que no coincide con la necesidad de liberar los rehenes. La tregua por 50 rehenes cuando hay en torno a 250. Hamás los utilizará de una forma bastante cruel para conseguir más y más treguas", ha comenzado apuntando Ben Ami.

El papel de los rehenes en la guerra en Israel

Según el experto, la situación será aún más delicada cuando llegue el intercambio de soldados: "Israel, por su sensibilidad en estos asuntos (la última vez se intercambiaron 1100 prisioneros por 1 soldado israelí). Cuando llegue el momento de los soldados, la tregua tendrá que persistir y en el entorno también está la presión de EEUU. A Biden no le interesa que la guerra siga hasta un final que nadie sabe cómo puede ser".

"El desastre material y humano es algo que es muy difícil de sostener políticamente y de cara a la opinión pública mundial. Hay muchísimos condicionantes que convierten al objetivo de Israel en alcanzable", ha añadido.





En cuanto al papel clave de los rehenes, el primer ministro israelí se ha visto obligado a ceder: "Netanyahu tiene un interés político en la guerra y él no veía la cuestión de los rehenes como prioridad. La presión de la opinión pública y de la campaña militar sobre el propio Hamás han coincidido en esta tregua. Hamás necesita la tregua para respirar. No tenían más remedio que claudicar y aceptar entrar en una etapa de intercambio de prisioneros".

¿Es posible acabar con Hamás?

Teniendo en cuenta la situación actual, una de las grandes preguntas es si es posible acabar con Hamás: "Aunque la retórica oficial de Israel va por otro lado, pero creo que muchas personas entienden que esto es un objetivo inalcanzable por el carácter del campo de batalla. Hoy en día los campos de batalla son la población civil, así empezó esta guerra y no fue de forma accidental. La retaguardia es el frente".





"Eso convierte a estas guerras en muy difícil de ganar, la parte débil que es Hamás tiene una ventaja táctica que es el hecho de estar desplegada dentro de la población civil. Hamás ha construido un monstruo bajo tierra de centenares de kilómetros. Hamás ha utilizado la población civil como escudo y lo sigue haciendo", ha añadido el exembajador en su explicación a Carlos Herrera.

La guerra de Israel en clave internacional

En este punto, se ha fijado en la posición de Israel en el mapa y en cómo está rodeada: "Para entender bien esta guerra hay que verla en un conflicto más amplio. Yo estaba en el Gobierno cuando nos retiramos del sur del Líbano acompañados por los observadores de la ONU. El resultado es que ahí ahora está Hezbulá, como una inversión multimillonaria de Irán. Israel está cercada por milicias, cada una de ellas con el poder de fuego de un estado o nación militarizado".

Sánchez compara el terrorismo de Hamás con ETA

Por último, se ha referido a la visita de Sánchez a Israel en la que ha comparado el terrorismo de Hamás con el de ETA. Ben Ami ha asegurado que "el contexto es distinto, aunque el terrorismo es terrorismo siempre". Sin embargo, ha matizado: "No quiero subestimar lo que significó el terrorismo de ETA, pero los números son distintos. El terrorismo de ETA ha causado un gran sufrimiento, no solo por los números, pero en Israel hubo los mismos muertos en un día que en el País Vasco en 50 años".

"Cada sociedad responde según el efecto que eso pueda tener sobre su propia sociedad. Estamos viviendo en una zona distinta. España pudo derrotar a ETA, entre otras razones, porque Francia colaboró. Aquí tienes un problema con el entorno, que aquí no es muy amigo", ha concluido.