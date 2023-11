El primer sonido del día de Carlos Herrera: el aviso de Netanyahu a Pedro Sánchez por sus lecciones morales

Carlos Herrera,director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, el aviso de Netanyahu a Pedro Sánchez por sus lecciones morales. Audio

Audio





Audio

"El alto el fuego entre Israel y Hamás se acuerda que tenía que haber entrado ayer, pero se retrasó 24 horas. Han llegado a acuerdos con la lista de rehenes que Hamás va a entregar y que tiene hace un mes y medio, junto con otros que no se sabe si están muertos, que no se sabe si murieron en el momento del secuestro, si se lo llevaron muertos o vivos, si los han matado en los túneles o donde los tengan metidos... Pero bueno, es la primera de las cuatro entregas de rehenes".

"Con este alto el fuego que comienza a esta hora, sobre las tres de la tarde serán liberados 13 secuestrados de cerca de los 240 que están en poder del grupo terrorista. Yo les digo que hay grandes dudas de quién está vivo, quién está muerto, quién estaba operativo y quién no. Son horarios comunicados por Catar. Ya saben ustedes, ayer les contaba que Catar, a instancias de Estados Unidos, ha sido quien ha ejercido de mediador en este conflicto con el gobierno de Israel, pero presionado debidamente Netanyahu finalmente se ha llegado a este acuerdo que esperemos sea bueno".

"Allá que sea plantado Sánchez, saben ustedes, el presidente de turno de la Unión Europea y se ha ido a Israel. No ha ido antes por lo que no haya ido antes, pero ha ido ahora acompañado del primer ministro belga, que es uno que se le parece un poco y que será el que tome el relevo después cuando Sánchez se vaya. Ayer yo les decía, hombre Albares o Sánchez, el que la haya tenido, ha tenido una buena iniciativa, que es proponer una cumbre mediterránea en España".

"Pero claro, si tú vas a Israel como estadista de jardín de simplezas a establecer una fría relación con Netanyahu, a llamarle la atención, a dar lecciones de lucha contra el terrorismo con el ejemplo de ETA, que parece que es que los haya vencido él y todo eso, los israelíes te dicen que te metes la cumbre por donde te quepa. O sea, va Sánchez a decirle a Israel que aplique eso que se llama horizontes de paz y se lo dice a un país al que quieren borrar del mapa desde que nació. Israel no ha comenzado ninguna guerra, todos los que le rodean han comenzado guerras como esta de Hamás contra Israel e Israel se ha defendido".

"Dice, oiga, es que se ha defendido a lo bestia. Sí, bueno, pero también hay que ver qué utilización hacen de los rehenes y de la población civil a la que dicen defender los enemigos de Israel. Pero eso como es muy complejo, no se soluciona con simplezas y cuatro frases de esta visita de pacotilla. Porque cuando tú visitas un conflicto como el de Israel y Hamás, la zona más peligrosa del mundo ahora mismo, has de tener un cierto pudor en las exposiciones y no desplegar quincalla y farfolla como un mediocre intérprete de la realidad".

"¿Cuántas diferencias quiere entre ETA y Hamás? Porque este dice: nosotros también vencimos a ETA, pero sabíamos que con la violencia solo, no hacía falta la violencia. Con la acción de la fuerza solo, no hacía falta, pero enseguida van a venir a España a una conferencia de paz yendo tú a dar lecciones morales a Israel, no se consigue nada. Nada más que hacerle guiños, eso sí, a tus ministritos, porque un cuarto de tu gobierno boicoteara la política exterior de la Unión Europea y un cuarto de tu gobierno está con Hamás".

"¿Cómo quieres que vengan los israelíes? Y además vas allí a hacer la tontería. O sea, podría entenderse que Sánchez estuviera tratando de hacerse el humanitario, el idealista y tal y cuál. Si tú le quieres dar a Netanyahu lecciones sobre cómo tratar el salvajismo de Hamás, pues tiene una rápida respuesta el primer ministro Israel. Sánchez es el mundo feliz de la izquierda y Netanyahu es el mundo adulto que sabe lo que hay en Oriente Próximo"