Teresa Freixes: “Sería extraño que un gobierno democrático accediera a ir por el camino de la amnistía"

España ya tiene candidato para la investidura una vez que el Rey Felipe VI ha propuesto a Alberto Núñez Feijóo una vez celebradas la ronda de consultas en La Zarzuela. A partir de ahora, habrá que esperar cuándo se celebrará el debate y qué pasará finalmente.





No obstante, hay quienes abogan y piden un consenso entre los dos grandes partidos políticos para luchar contra aquellas “minorías que pretenden destruir el modelo constitucional que tenemos, que son totalmente regresivas”, como afirma en 'Herrera en COPE' desde la plataforma 'Consenso y Regeneración' a través de una de sus miembros, Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional.

Como señala Freixes, la “política de bloques nos lleva a lo que hemos visto, que cuando un bloque sube al poder, lo primero que piensa es a ver qué hace para deshacer lo que ha hecho el bloque anterior”.

Por lo que critica que “volvemos a los errores de nuestra historia constitucional de 1812 en vez de avanzar hacia un siglo XXI diferente y basado en estos principios que responden a grandes mayorías sociales”.

Y es, precisamente en este último punto en el que desde esta plataforma consideran que “no podemos continuar haciendo que la inmensa mayoría de las políticas que se tengan que aplicar sean una imposición de minorías sobre mayorías” porque como recuerda “la democracia es el gobierno de una mayoría respetando la minoría; no la imposición de minorías sobre la gran mayoría social”.

Y la forma de poder llegar a ese acuerdo entre PP-PSOE “habría muchas maneras de plasmarlo” que podría ser desde “acuerdos de legislatura a grandes pactos de Estado”, pero, insisten “lo que hace falta es querer aplicarlos”.

¿Hay posibilidad de aplicar la amnistía?





Envueltos ahora, estos dos grandes partidos, en sus propias negociaciones para conseguir y confirmar los apoyos necesarios para que uno de sus l´dieres llegue a la presidencia del Gobierno; hay una palabra que desde las elecciones del 23J está más que presente: “amnistía”.

Ese as que Pedro Sánchez se está guardando en la manga para que finalmente Junts la ofrezca su apoyo y así Puigdemont pueda acceder a esa libertad que tanto ansía desde que se fugó. Pero ¿se puede aplicar la amnistía?

La catedrática de Derecho Constitucional asegura que “está difícil” y más cuando “ellos han dejado de hablar de amnistía y hablan de alivio penal”.

Como recuerda Freixes “la amnistía es un perdón general que suele darse cuando se pasa de dictaduras a democracia”. Y, aunque “la Constitución no menciona la amnistía, sí que hace una prohibición de indultos generales cuando habla de prerrogativa de gracia, eso indica que la preorrogativa de gracia puede tomar distintas formas y la no mención de la amnistía en la Constitución no la equiparo a prohibición absoluta”.

Así que, como indica la catedrática, para hacer una ley de amnistía “podría hipotéticamente pensarse en encontrar una fórmula jurídica en forma de ley orgánica porque afectaría derechos y libertades”. Pero aun así “sería muy difícil en cuanto a su contenido”.

Además, concreta que de ser así “se rompería el principio de igualdad de una manera muy grande” y “sería la democracia al revés”.

En definitiva, para Teresa Freixes “es un disparate poderlo plantear, lo extraño sería que un gobierno democrático accediera a ir por ese camino”.