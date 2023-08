Feijóo, candidato a ser investido presidente: ¿Y ahora qué? COPE te explica los plazos y escenarios

Tras la segunda ronda de consultas, el Rey Felipe VI ha designado a Alberto Núñez Feijóo como candidato a ser investido presidente del Gobierno. Según un comunicado oficial de Casa Real, la decisión ha sido tomada por la "costumbre" de proponer al líder político que haya obtenido mayor número de escaños en las elecciones generales, pese a que Feijóo no cuenta con los apoyos suficientes, tiene 172 y necesita 176 para la mayoría. Ahora mismo cuenta con los votos del PP, con los de Vox (33), Unión del Pueblo Navarro (1) y Coalición Canaria (1). El presidente del Partido Popular ha agradecido este martes a Felipe VI por elegirle como candidato y ha prometido dar voz a aquellos que quieren "cambio" y "estabilidad".





¿Qué pasa a partir de ahora?: Plazos y fechas para investir al próximo presidente del Gobierno

¿Habrá una sesión de investidura o dos? ¿Se tendrán que repetir las elecciones? ¿Cuándo ocurrirán todos estos escenarios? A partir de este momento se activa el reloj institucional de los plazos. Alberto Núñez Feijóo, pese a no tener los apoyos suficientes, ha sido propuesto como candidato, por lo que solo ha hecho falta una sola ronda de contactos con los grupos parlamentarios para que el Rey tome la decisión.

De esta forma, comienzan a contar los plazos que establece la Constitución. Fernando Marín, letrado de las Cortes retirado y abogado socio del bufete Martínez Echevarría, ha detallado en La Linterna cuál es el procedimiento a seguir: "Hay que convocar el pleno para la sesión de investidura. No hay un plazo para esto, pero tiene que ser inmediato. No hay nada más importante que una sesión de investidura. La conveniencia institucional es más importante que la conveniencia política. Lo importante es que cuánto antes se sepa si va a haber un Gobierno o no y si habrá elecciones de nuevo".

En el artículo 99 de la Constitución española se especifica que, pasados dos meses desde la primera votación de investidura, si todavía nadie ha conseguido la confianza de la Cámara, el Rey tiene que disolver el Congreso y el Senado y se vuelve a la casilla de salida: nuevas elecciones, que se celebrarían 47 días después de esto último.

Fernando Marín ha especificado qué puede suceder en esos dos meses, desde que se celebre la primera sesión de investidura para Feijóo: "Si la votación fracasa, se repite a las 48 horas. En este caso ya no haría falta conseguir la mayoría absoluta de 176 escaños, solo necesitaría una mayoría simple, por lo que Feijóo necesitará que no haya más de 172 votos en su contra". Si Feijóo no lo consigue en una segunda votación, "el Rey contactará con los grupos políticos de nuevo y propondrá otro candidato diferente", y así sucesivamente, pero tiene que salir un presidente del Gobierno investido antes de que finalicen esos dos meses.

¿Cuándo se celebrará la sesión de investidura de Feijóo?

En la Constitución no se especifica el tiempo que tiene que transcurrir desde que el Rey propone al candidato hasta que se celebra la sesión de investidura. Esto queda en manos de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que es la encargada de definir una fecha para que estos procesos comiencen. Ella, en rueda de prensa, ya ha adelantado que primero hablará con Feijóo para tomar una decisión definitiva: "Estoy convencido de que la presidenta del Congreso hará lo que procede".

Cuando se conozca esta fecha, ya podríamos concretar cuándo se celebrarían -de tener que celebrarse- una repetición de las elecciones. De esta forma, si estás pensando en las Navidades, el debate de investidura tendría que celebrarse: o bien a finales de agosto o a finales de septiembre, para evitar tener que votar en fechas tan señaladas: "La Ley Orgánica Electoral no dice que las elecciones tengan que ser en domingo o día festivo, por lo que puede ser antes. Es posible que sean en otra fecha. Me parece que tiene todo el sentido que sea cuanto antes. El país ha votado, lo ha hecho con dificultados en julio, y lo que quieren es que haya un Gobierno que gestione el país, por lo que no tiene sentido dilatar el procedimiento", sentencia.