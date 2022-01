Taburete, en 'Herrera en COPE': “La gente no tiene capacidad para pararse media hora a escuchar algo”

Han pasado de ser dos chavales con ganas de pasarlo bien y componer sus canciones a llenar escenarios de España y Latinoamerica. El grupo musical Taburete, formado por Willy Bárcenas y Antón Carreño, lleva ya seis años en el panorama musical y han ido a disco por año. Hoy, en 'Herrera en COPE' han presentado 'Roto y elegante', el nuevo adelanto del que será su sexto disco, 'Matadero 5'.

Un tema que, como ha afirmado Antón, “nos ha quedado precioso” y que será el single de apertura del nuevo LP. “No se puede empezar un disco con un tema mejor”, explicaba.

No es el único que piensa esto. Willy ha contado a Alberto Herrera que, a pesar de que la canción haya salido hace tan solo unas horas, “no había una acogida como la que hemos tenido con 'Roto y elegante'. Todo está llegando a la gente, tanto la letra como la música. Les encanta”.

Algo que no esperaban los integrantes de la banda. “La que creemos que va a triunfar se queda en el olvido y la que consideramos que no a llamar la atención de la gente acaba arrasando”. Y también algo de lo que se sienten muy orgullosos, más en los tiempos que vivimos. “La gente no tiene capacidad para pararse media hora a escuchar algo. Si les aburren nuestros temas pasan a Netflix o a ver una story en Instagram de quince segundos”.

También ha sido la razón por la que han decidido sacar los temas que componen el disco poco a poco, para conseguir captar la atención del público. “Si les pasas mucha información de golpe no van a tener capacidad de asimilarlo”, afirmaba Antón.

Temas que van a poder escuchar los amantes de Taburete en su gira de la que anunciarán fechas próximamente y para la que ya están preparándose. “Ensayamos un show como si fuera una obra de teatro. Es concentrarlo y cada concierto tomártelo como un ensayo más, así cuando llegas a la fecha importante vas con todo rodado”. Un espectáculo que comenzará este mismo 2022 en México y que pronto llegará a España para presentar 'Matadero 5', su sexto disco.