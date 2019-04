Suárez Illana: "La frase de Casado es extremadamente suave ante las barbaridades de los bilduetarras"

Adolfo Suárez Illana no solo no cree que el presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones del 28 de abril, Pablo Casado, se extralimitara ayer en las declaraciones sobre Pedro Sánchez al asegurar que "prefiere a quienes tienen las manos manchadas de sangre a las manos pintadas de blanco", sino que incluso considera que esa frase es "extremadamente suave si tenemos en cuenta las barbaridades que han cometido los bilduetarras, especialmente por Otegi. Soy una persona moderada, templada, pero no debemos tener complejo ninguno a la hora de calificar los asesinatos, las vidas destrozadas por esta gente que además no se han arrepentido e intentan sacar tajada política hoy, de lo que cometieron con las armas. Sinceramente me parece muy suave para lo que esta gente merece".

Tampoco se queda corto a la hora de responder a Vox y al calificativo que más utiliza el líder de esta formación al referirse al PP, 'la derechita cobarde', "lo de la derechita cobarde me preocupa poco, conozco a muchos valientes, he vivido entre ellos y no les he visto alardear de valor. Tenemos un desafío separatista en España que es Cataluña y que nos dice España nos roba y España nos odia y que no cuadra con el espíritu del 92 en el que todos los españoles elegimos a Cataluña para que nos representara ante el mundo y convertimos aquella ciudad en algo distinto. No hay un problema entre catalanes y españoles hay un problema con una clase dirigente catalana que está buscando un rédito". Por ello, si el PP gana las generales asegura Suárez Illana, "no nos va a temblar la mano para aplicar el 155 porque ya no nos hace falta el consenso, ya está en la votación de la Constitución y lo aplicaremos sin complejos ninguno".

Hoy se va a conocer una nueva encuesta del CIS, que si sigue la misma estala que los útlimos sondeos publicados dará la victoria a Pedro Sánchez y al Partido Socialista que si necesita apoyos negociará con Podemos o incluso independentistas, pero si Pedro Sánchez les dijera que le apoyen para no pactar con ellos ¿qué le diría? "No le daría nunca mi voto, porque sé lo que va a hacer, no porque le tenga una manía especial. Miro lo que ha hecho en estos ocho meses y no me gusta nada. En el PP estamos acostumbrados a que las encuestas nos sean adversas y luego las vencemos" y añade, "el Presidente del Gobierno haciendo dejación de las más absolutas normas dijo que rompía relaciones con el presidente de la oposición".

El número dos del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Madrid apuesta por cambiar la Ley de Memoria Histórica por una nueva ley llamada de la Concordia "yo he asumido la Ley de la Concordia que no nos ha dado tiempo presentar en el Congreso y lo que persigue de verdad es que se ponga fin a la criminalización de un bando y legitimación de otro. Ambos bandos están hoy caducos; de lo que se trata es que las salvajadas que se cometieron antes, durante y después de la Guerra Civil tenga un vehículo para que las víctimas puedan gestionar sus reclamaciones, sus justas reclamaciones. Que todas tengan un lugar donde recurrir para que se les haga justicia y que esas reclamaciones se estudien de verdad y proponemos que a través de esta ley de la Concordia se realice el estudio de la Constitución desde una forma aséptica, sin ideología ninguna y que se estudie la Transición como un elemento, un instrumento que unió a los españoles y que los símbolos no sirvan para enfrentar de nuevo a los españoles, no sean armas arrojadizas entre unos y otros. La guerra ocurrió, salvajadas ocurrieron, pero en la Transición los de uno y otro bando se dieron un abrazo".

¿Qué le parece Vox? "El PP no compite con nadie, si acaso el nuevo partido es el que está intentando pescar en nuestro territorio. Eso de la derechita cobarde y que vengan a hablar de nuestras esencias... Mire hay gente que defendemos de toda la vida la tauromaquia, no he visto al señor Abascal en un ruedo. Mire, el equipo del PP es nuevo y propone cosas que no se han hecho porque no se han hecho en el pasado" afirma Adolfo Suárez Illana.

En un momento crítico de nuestra democracia que ha coincidido con el fin del bipartidismo, se puede dar una paradoja más votos y menos escaños. ¿Por qué no se avanza hacia una política de coaliciones electorales como se ha hecho en Navarra? “Los que llevamos observando esto de la política desde hace 40 años he visto a muchos partidos nacer y desaparecer y el PP lleva 40 años, veremos cuanto recorrido tienen algunos. Dos horas después de tender la mano a Cs aparece y dice que pactemos, ¿por qué no lo aceptó dos horas antes?Ya están cerradas las lista, ya no se pueden hacer pactos. Con todo el respeto del mundo no soy capaz de meterme en la mente de Cs que ha dicho no a la prisión permanente revisable que luego dice ya veremos, vemos que cambia de opinión" reitera Suárez Illana.

Sobre el debate abierto sobre la eutanasia en los últimos días, el número dos del Partido Popular lo califica como "un debate electoralista, se ha traído a colación, a raíz de un caso particular, concreto que no me atrevo a juzgar. Ni la enfermedad ni la muerte tienen que ver con la dignidad humana son cosas distintas, la muerte nos acompañará siempre. Mi apuesta es estar con alguien a quien poder cuidad y no tiene nada que ve con alargar la vida".