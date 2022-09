¿Somos los españoles los más envidiosos?

El descontento, por excelencia, de una sociedad es la envidia. Y de envidia en España tenemos un máster. Unamuno ya decía en su momento que la envidia es el rasgo más característico de los españoles, la divida de la "gangrena en España". La envidia es un sentimiento de que a uno le falta lo que ve en otra persona y que, curiosamente, siempre es fruto de una injusticia. Pero la envidia no es únicamente anhelar lo que otro tiene, es también esa parte de alegría que uno siente ante el mal ajeno, el deleite de que el vecino pierda lo que tiene, aunque con ello nosotros no ganemos nada. ¿Te suena?

Tenemos que remontarnos a la biblia para encontrar al primer envidioso de la historia, al más famoso, Caín. Cegado por la envidia de su hermano Abel, protagoniza el primer asesinato bíblico. Víctima también de esa envidia corrosiva e hiriente fue el músico Antonio Salieri, a quien incluso se llegó a responsabilizar de la muerte de Mozart.

Como dijo Churchill,"en la vida hay amigos, conocidos, adversarios, enemigos y... compañeros de partido", y lo dijo porque sabía que la política es un terreno abonado para "alegrarse del mal ajeno". La política y el dinero son graneros para la envidia. Una reciente encuesta internacional publicada en la revista Economic Affairs ha preguntado en países de Oriente y Occidente para determinar las actitudes de sus sociedades hacia la riqueza y las personas ricas. Curiosamente, en los países asiáticos, como Vietnam, Japón o Corea del Sur, buscar la riqueza juega un papel mucho más importante dentro de la sociedad que en Europa o Estados Unidos. Sin embargo, la envidia social hacia los ricos es muy leve, muchísimo comparada con Occidente. No salimos muy bien parados los españoles en esta encuesta, porque estamos entre los países más envidiosos y hostiles con los ricos.

El profesor de Historia de la Medicina en la Universidad Francisco de Vitoria, Pedro Gargantilla, opina que los españoles "somos envidiosos corrosivos. Pero no solamente los españoles (...) es una característica que también tienen los británicos y los alemanes". De hecho, los alemanes tienen un término propio y que se puede traducir como "alegrarse por el mal ajeno". "Ya no es solamente anhelo de lo que el otro tiene, sino que además me alegro si lo pierde", ha añadido.

El profesor Pedro Gargantilla distingue tres tipos de envidia: la envidia corrosiva (envidiamos poseer algo que tiene la otra persona), la envidia sana (deseamos que nos pase lo mismo que al otro, pero también nos alegramos por él) y la envidia preventiva (Veo que vas a comprar lotería, pues voy a comprar yo también un décimo, no vaya a ser que le toque al vecino).

"Anhelamos mejorar socialmente, económicamente y a nivel laboral.Y hay veces que uno ve que se genera una frustración porque 'yo nunca llegaré a jugar tan bien como juega Messi'. Anhelo jugar tan bien, hacer esos pases y esos goles, lo cual me puede producir desde ansiedad hasta cuadros depresivos", ha explicado Gargantilla.