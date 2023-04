La reacción de Ángel Expósito cuando suena Bad Bunny en directo en La Linterna: "El Bugs Bunny este..."

El director de La Linterna, Ángel Expósito, daba su opinión clara esta semana en La Linterna después de que uno de los miembros del equipo del programa decidiese dedicar el último tramo a 'homenajear' al cantante de reggaeton, Bad Bunny. Y es que el puertorriqueño ha sido noticia en los últimos días por, tras su éxito del disco 'Un verano sin ti', que le ha valido varios premios (entre ellos un Grammy a Mejor Ábum de Música Urbana), ahora ha sido portada de la prestigiosa revista Time.

Una portada que se titula “El mundo de Bad Bunny”, la primera edición que utiliza el español en su carátula tras más de cien años de historia. Benito Martínez Ocasio, que es su nombre real, ha conseguido establecerse como una estrella, ya no sólo en el mercado del trap y el reggaeton, también en el mundo de la música estadounidense, con colaboraciones recientes con grupos tan diferentes como Gorillaz o Drake. Tanto es así que próximamente actuará en el prestigioso festival Coachella, uno de los mayores eventos musicales de Estados Unidos. “No voy a hacer otra cosa para que a ti te guste”, aseguraba en la entrevista que acompañaba a la revista Time.

Bad Bunny acepta el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana por 'Un Verano Sin Ti'









La reacción de Expósito al escuchar a Bad Bunny



Así, esta semana Israel Remuiñán quería destacar en el último tramo de La Linterna el hecho histórico de esta portada: “Nos vamos con una portada histórica, porque es la primera vez que la revista Time dedica una portada completamente en castellano y el protagonista es Bad Bunny, no me mates, pero hombre se lo merece y tiene que sonar este 'Ojitos Lindos'”, comentaba dando paso al exitoso tema de 'Un verano sin ti'.

“Bueno, este no es él, esta es Bomba Estéreo, él canta en el minuto 1, hay que aguantar”, bromeaba el periodista. No obstante, la reacción del director del programa, que respondía con un contundente: “Ya”, dando la orden al técnico de cambiar de canción inmediatamente a 'You Really Got Me' de The Kinks. “Macho, ni cinco segundos”, se quejaba el colaborador. Incluso Ángel Expósito se lanzaba a ponerle un mote al artista puertorriqueño: “¿Se te ha ocurrido a ti sólo lo del Bugs Bunny este? Pues jubílate anda...”.





Eso sí, Remuiñán quería destacar que a otros comunicadores de COPE sí que les gusta el estilo de Bad Bunny: “A Juanma Castaño le encanta el reggaeton y Bad Bunny eh, sí sí, que lo ha dicho muchas veces”. “Seguro...”, replicaba escéptico el director de La Linterna. Además, se atrevía a explicar una efeméride de la música que estaba sonando y que, ahora sí, era de su gusto: “Este fue el último disco de los The Kinks, en 1993, Phobia se llamaba, hace 30 tacos. Tampoco había que currárselo mucho para humillar tu efeméride”, concluye.





Porque de grandes momentos musicales también está llena La Linterna. Hace apenas unos meses Ángel Expósito, desvelaba qué canción le confesó David Summers que era en realidad su favorita de los 40 años de vida de la banda Hombres G. Lo hizo en una entrevista que el comunicador de COPE realizó a toda la banda con motivo de las cuatro décadas de aniversario y la gira que preparan los componentes del grupo.. Nada más y nada menos que 'Sufre mamón'.

Además, recientemente el comunicador de COPE hablaba también en La Linterna de una de esa misma canción de Hombres después de que fuese criticada por Ana Morgade en el concurso 'Pasapalabra' a cuenta de la letra. Y con motivo del éxito de la canción de Shakira con el productor argentino Bizarrap, tanto el director del programa como Jon Uriarte repasaban el pasado enero los otros grandes de temazos de 'despecho' de la historia de la música.