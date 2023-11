Solo el 20% ahorra su paga extra: la efectiva fórmula de los dos días que nos ayuda gastar menos

Navidad, verano, por beneficios... las pagas extra nos permiten coger aire y afrontar algunos pagos a los que con las nóminas ordinarias no llegamos.

Sin embargo, ahorrar se ha vuelto casi "misión imposible" para un gran número de españoles en el último año. Solo el 20% es capaz de ahorrar parte de esta paga extra.

Esta capacidad de ahorro casi nula "se achaca en gran medida a la "inflación, la constante subida de precios de los alimentos y las facturas del hogar", explica en Herrera en COPE, la experta en economía, Pilar García de la Granja.



De hecho, señala la comunicadora, "el 67% de los españoles considera que solo se puede ahorrar cuando se dispone de unos ingresos altos". Un dato que refleja la Encuesta Funcas 2023 sobre cultura financiera, publicada esta semana con motivo del Día de la Educación Financiera.

Un 36% de los encuestados comprueba que al final de mes ha gastado más de lo que disponía, mientras que en 2018 esa misma respuesta la daba el 24% de los encuestados.

La inflación

En este sentido y según datos de la Comisión Europea, "el ratio de ahorro de los españoles ha disminuido drásticamente en los últimos años, alcanzando cifras inferiores al 7% del PIB", según ha explicado el analista económico, Marc Vidal, en Herrera en COPE.

De hecho, España es el segundo en Europa donde "el gasto familiar supera a los ingresos habituales".

Curiosamente, apunta Vidal, España tiene "la segunda inflación menos alta de la Unión Europea" y una inflación moderada debería favorecer la capacidad de ahorro, ya que baja el coste de la vida y nos deja más renta disponible Sin embargo no es así. "Si los salarios aumentan por debajo de la tasa de inflación, la capacidad adquisitiva se reduce igualmente. Y como España no logra incrementar el salario medio, pues la tasa de ahorro no logra subir".





Falta de conocimientos financieros

Una de las claves de esta incapacidad de ahorrar es la falta de "conocimientos financieros", apunta De La Granja. "El 64% asegura que carece de estos conocimientos porque les parece un tema complejo de entender, el 18% porque no tiene tiempo y el 15% por falta de interés".





Lo curioso es que esta idea de la complejidad de los conocimientos financieros se da incluso entre los más formados. Pero el sexo y la edad sí que influye. Una de cada dos mujeres menores de 40 años (49%) admite insuficiencia de conocimientos financieros, porcentaje que supera al de los hombres del mismo grupo de edad (36%).

Controlar las cuentas

Quizás otra de las claves de la falta de ahorro, esté en la falta de interés en controlar los gastos de nuestra cuenta. Solo un 6% de los encuestados afirma no controlar sus gastos mensuales, mientras que el 64% los controla "de forma aproximada", y el 30% "de manera bastante estricta".

Los gastos hormiga

Ojo a ellos porque controlar estos gastos es crucial para conseguir ahorrar. Son ese goteo de pagos, pequeños, que no damos apenas importancia y que poco a poco van haciendo mella en nuestra cuenta.

El profesor de economía de la Universidad Abad Oliva CEU, Rafael Torras, explica a COPE Barcelona que "un límite razonable para considerar el que es un gasto hormiga serían 20 euros".

No ayuda "pagar en metálico o con tarjeta". Y es que "psicológicamente, duele más abonar en efectivo".

Es por ello, que la solución pueda pasar por "pausar y meditar cada inversión". Lo mejor, según los expertos, es dejar pasar dos días para cerciorarnos de que una compra es realmente necesaria.

