¿Ha sido descubierta la identidad de Banksy? Los expertos responden: "Un gran espectáculo"

5 de octubre de 2018, después de que se vendiera la Niña con Globo, de Banksy, un mecanismo oculto sorprendió a todos los presentes en la subasta. Un momento único, porque era un proceso de autodestrucción que debía haber funcionado, pero se quedó a la mitad. El propio autor lo justificó, y aunque quedó colgando del marco dorado, fue renombrada por el artista y lo transformó en un momento de creación que marcó un hito.

Él, histórico y capaz de vender obras por millones de dólares, ha sabido hacer algo todavía mejor en sus performances: guardar su identidad a buen recaudo. Escurridizo y transgresor, Banksy lleva pintando años, aunque, parece que ya sabemos cuál es su verdadera identidad.

Sabemos que era de origen británico, que empezó con los grafitis en los años 80 y su línea de trabajo más propio de la "contracultura", y ahora tiene nombre y apellidos. Es Robin Gunningham, tal y como aparece en un documento oficial en una acusación de difamación. Esas son las pistas, aunque ya era uno de los nombres que ya se barajaban.

José Antonio Espinar es experto en arte urbano y explicaba si es o no la verdadera identidad del artista: "me suena al gran espectáculo, a cohetes de artificio. Que se sepa la identidad o no, no importa, lo importante es lo que construye con su línea de trabajo" decía.

Una manera única de expresarse

Si hay un artista urbano que ha cambiado el mundo del arte sin duda ha sido Banksy. Su única manera de expresarse ha hecho que sea reconocido en cualquier lado del mundo, a pesar de preservar su identidad.

"Esta manera de hablar libremente siempre ha estado más o menos, siempre hemos querido hablar en libertad. El mandar mensajes sinceros o crudos creo que es una manera muy legítima de luchar contra esa sociedad que intenta apartar esta libertad que la calle siempre ha respirado" decía Espinar.

"Recoge ese hilo de contracultura, de cultura alternativa y trabajar en la calle... asistimos a una verdadera revolución artística. Esto es algo que ha venido para quedarse" decía.