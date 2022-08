Sian Green-Lord, la mujer a la que Igualdad le puso una pierna: "Vamos a tomar acciones legales"

Sian Green-Lord empezó a ser conocida en nuestro país antes de que incluso supiésemos su nombre. Y es que desde el Ministerio de Igualdad se compartió una polémica campaña en redes sociales donde se podía ver a varias mujeres en la playa que, bajo el lema de Igualdad, no sentían vergüenza por mostrar sus cuerpos en la playa. Algo paradójico ya que, la propia Sian Green-Lorde, que aparece tumbada en la imagen, en realidad, tenía un cuerpo completamente distinto.

De cómo Igualdad le devolvió la pierna para que, entonces sí, se sintiese orgullosa

"Estaba fuera, en la boda de una amiga y me llegó un mensaje privado de alguien que decía que esa chica era yo, porque me envió una imagen de un post mío en Instagram con esa foto original en un barco, que estuve de vacaciones en Ibiza y me decía que estaba segura de que era yo", ha explicado Sian en 'Herrera en COPE', detallando cómo se enteró de que una foto suya había sido utilizada por el Gobierno de España.

Sian no daba crédito a lo que veía compartido por fuentes institucionales de otro país, pues ella es de Reino Unido: "Yo dije, Dios mío, es mi foto. Estaba muy confundida. ¿Por qué mi cuerpo parece tan diferente, es una locura, y así fue cómo descubrí que mi imagen en esta campaña".

Cómo reaccionó Sian al ver la campaña de Igualdad

"Lo que la gente no se da cuenta es que he pasado los últimos nueve años defendiendo lo que me hace diferente", ha contado Sian. "Enseñando mi discapacidad. Ha sido muy difícil. Para alguien que intenta levantarse, sentirse orgullosa de su identidad es un despropósito el hecho de que te roben y cambien tu imagen. Eso no ayuda al colectivo de personas con discapacidad. Es de vergüenza", ha criticado, indignada.

Alberto Herrera ha querido saber si alguien del ministerio o del Gobierno se ha puesto en contacto con ella. A lo que Sian ha respondido: "No. No he recibido ni mensajes, ni llamadas, ni emails, ni nada". En el Reino Unido se está hablando mucho del tema: "Está en todas partes, es muy popular, todo el mundo nos está apoyando mucho. No solo el hecho de que nos están robando la imagen en una campaña. Nos han cambiado los cuerpos, de una manera, además, drástica. No me salen las palabras para definir lo feo que es eso", resumía en COPE.

Finalmente, Sian Green-Lord ha confirmado que no se van a quedar paradas: "Vamos a tomar acciones legales. Estamos en contacto con algunas personas, asesorándonos para enterarnos de cuál es el siguiente paso". Sian tiene claro que se siente "muy a gusto con quien soy y lo que represento. Defiendo la aceptación, aprender a vivir con la discapacidad. Querremos que la gente sepa el mal que hacen estas campañas y vamos a tomar acciones", ha explicado.

¿Cómo perdió su pierna?

Alberto Herrera le ha querido preguntar por cómo fue el accidente en el que perdió su pierna. Sian ha explicado que todo ocurrió en Nueva York: "Cuando estuve de vacaciones en 2013, estaba caminando por el asfalto y un taxista giró en una curva, había unos ciclistas, les golpeó y me golpeo a mí y se llevó mi pierna", ha recordado.

"Siempre he tenido la idea en mi cabeza de que era afortunada de al menos seguir viva. Las casas pueden ser peores. Si no fuera por la gente de Nueva York, yo no estaría aquí manteniendo esta conversación", le ha dicho a Alberto Herrera, "esa gente salvó mi vida y estoy muy agradecida por ello. He perdido mi pierna, sí, pero he salvado la vida", es lo que pensaba Sian en ese momento.