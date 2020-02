Sánchez vuelve al 'no es no'

La primera reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de la oposición, Pablo Casado, de esta legislatura ha evidenciado el desencuentro total entre ambos.

Casado acudió con propuestas, apoyar presupuestos, pero a cambio de que Sánchez renunciara a sus socios independentistas, un imposible. Pero fue "hábil" para zafarse de la encerrona de Sánchez”, advierten en 'Herrera en COPE'. Como escribe Ignacio Camacho, cuando Sánchez quiere pactar, es generoso. A los que le quitaban el sueño, Podemos, les entregó cinco carteras, les aceptó la mitad de su programa y de regaló en el lote, dio un giro de 180 grados en la política sobre Venezuela. Y añade que Sánchez solo necesita a Casado para controlar las togas y Casado no puede ceder porque se trata del último dique contra un cambio constitucional encubierto.

En el horizonte está pendiente la renovación del CGPJ, que debe contar con el apoyo de tres quintos del Congreso, o lo que es lo mismo 210 diputados. PSOE y Unidas Podemos sólo suman 155 escaños, a 55 de la mayoría cualificada que exigen estas renovaciones y, de entrada, no se prevé que ni Vox ni Ciudadanos entren a negociar. Es decir, necesitan del concurso del PP, porque de lo contrario estaría abocada al fracaso.

Sánchez es 'no es no', 'no' a todo aquello que tenga que ver con España y el constitucionalismo

El presidente del gobierno llamó al líder de la oposición "para que le dijera que 'sí' a todo”, ha advertido en 'Herrera en COPE', la colaboradora Pilar García de la Granja. Pero Casado “le ha pedido pensar en el país”. ¿Cómo? "intentando no cambiar el Código Penal para hacer leyes a medida o hacer presupuestos razonables. Pero “vuelve 'míster no'. El presidente del gobierno es 'no es no', 'no' a todo aquello que tenga que ver con España y el constitucionalismo”.

BLOQUEO

En su comparecencia ante los medios, Casado ha atribuido cualquier tipo de bloqueo a la actitud del Gobierno. También aseguraba que mantiene la "mano tendida" para los acuerdos de Estado, siempre que haya un cambio total de las políticas de Ejecutivo.

Más allá de nombrar cada uno a sus interlocutores para hablar sobre el pacto de Toledo o la reforma educativa, en el resto de los temas sigue sin haber acuerdo ni perspectiva de él. Cuestiones como la renovación de la cúpula judicial o el conflicto catalán, sobre el que las posturas están aún más alejadas, han quedado como estaban.

La portavoz del Gobierno, María José Montero, en la rueda de prensa tras la reunión, acusaba a Casado de perjudicar a las instituciones por su actitud "negacionista" y "obstruccionista" sobre la renovación de los órganos constitucionales, como el judicial.

Así, mientras Casado ha insistido que ahora "la pelota está en el tejado de Sánchez", desde el Gobierno no consideran que haya puesto sobre la mesa ningún acuerdo en firme y no han reclamado, a su vez, que el líder de la oposición regrese "a la responsabilidad y la política útil".

En agenda no hay ningún nuevo encuentro en perspectiva, más allá de que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición seguirán viéndose las caras en el Congreso, la próxima este mismo miércoles en la sesión del control al Ejecutivo.

Casado preguntará a Sánchez si "¿ha renunciado el Gobierno a reducir el desempleo que sufren más de 3 millones de españoles?", con lo que insistirá en sus críticas en materia de política económica.