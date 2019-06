Ruth Lorenzo: "Como soy una roquera voy hacia el lado oscuro"

Ruth Lorenzo está de tour con 'Loveaholic', ya ha pasado por Barcelona y el 13 de junio se subirá al escenario del teatro Nuevo Apolo de Madrid, y después "iremos al País Vasco, a Sevilla, a mi tierra a Murcia y más sitios que estamos concretando" cuenta en 'Herrera en COPE'.

Un espectáculo con temas de rock y blues, composiciones propias de Ruth y "temas del Rock and Roll que conocemos todos, monumentos internacionales y como soy una rockera voy hacia el lado oscuro".

Uno de esos temas es 'Ride', "inspirada en el desierto de Las Vegas.

¿Qué música escucha una joven treinteañera?, pregunta Carlos Herrera a Ruth Lorenzo que responde que una "una joven treinteañera escucha música de siempre, música de ahora y veo vídeos de Lola Flores en Youtube, que me encanta". Por eso uno de sus temas favoritos es 'Como me la maravillaría yo' un tema que demostraba que la Faraona era única. "Lo auténtica que era Lola Flores, un ser moderno, feminista, la amo con todo mi corazón"

Ruth tiene claro que por sus gustos "tenía que haber tenido 20 años en los 70 porque muchos de los artistas de entonces son mis artistas favoritos", como Jimi Hendrix y su 'Red House'

"La guitarra eléctrica es uno de mis instrumentos favoritos y Jimi, para mi, lo ha sido todo, lo es todo". ¿Tú formas parte de ellos? "No sé si soy uno de ellos porque esta gente es extraterrestre, pero siempre he querido cantar y el rock y el blues siempre lo he llevado dentro y soy una mujer de raza con ojos negros".

Confiesa que ama a Enrique Bunbury, porque "ha supuesto un antes y un después en el rock más moderno y me acompañó mucho en mis tiempos de Londres, era mi banda sonora de aquellos días" y de "Y sin embargo te quiero"



"Esta canción, mi madre siempre se la dedicaba a mi padre,al que yo nunca conocí... Cuando nos fuimos a vivir a Estados Unidos, que lo recuerdo como algo súper dramático porque no me quería ir, y cuando echaba mucho de menos a España, me tumbaba en el suelo de una habitación que tenía mi madre con abanicos y un mantón de manila y ponía esta canción y lloraba".

No podía faltar entre las canciones que escucha Ruth Lorenzo, 'Purple Rain' de Prince porque "me recuerda a mi paso por Factor X y es una canción que me encanta".