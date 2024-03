Ruiz-Gallardón, 20 años después del 11-M, en COPE: "Nunca había visto morir directamente a la gente"

Alberto Ruiz-Gallardón, el que fuera alcalde de Madrid el 11-M, pasa este lunes por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para recordar cómo vivió aquel fatídico día.

Ruiz-Gallardón cuenta que, cuando se produjo el atentado, estaba en casa. "Me llamó mi concejal de seguridad para decirme que se había producido una explosión en Atocha. En cuanto me dijo que se había producido en un vagón, pensé que era un atentado terrorista y me desplacé hasta allí con el coche oficial. Me encontré la estación convertida en un hospital de campaña y en el espectáculo más terrible que he tenido ocasión de conocer en mi vida pública y personal".

Gallardón añade que, desde que asumió responsabilidades de gobierno, siempre tenía un protocolo para afrontar este tipo de situaciones. "Tenía esa experiencia de haber ido a escenarios de atentados terroristas. Lo que no había visto nunca es ver morir directamente a la gente, que es lo que presencié el 11M. Vi a los sanitarios del SAMUR actuar con una profesionalidad y humanidad extraordinarios o desesperados cuando veían que no podían estabilizar al herido".

El exalcalde de Madrid dice que, aun siendo estas circunstancias terribles, "podemos estar orgullosos de todos los sanitarios del SAMUR, toda la Policía Nacional, bomberos. Supieron dar respuesta y fue lo que marcó el comportamiento ejemplar y sereno por parte de todos los madrileños".

"La reacción de la gente fue serena, positiva y sensata"

¿Cambió la política de España por no haber sabido estar a la altura en reacción a un ataque así? El exalcalde madrileño reflexiona sobre ello, respondiendo que "cambiaron muchas cosas, como a esa prevención que no habíamos tenido hasta entonces. En estos 20 años, todas nuestras policías han aprendido mucho de lo que ocurrió aquel día y han evitado más atentados".





También, prosigue, se realizó un aprendizaje por parte de muchas ciudades que "venían a Madrid a aprender y compartir con nuestros sanitarios, policías y bomberos, cómo se reacciona ante una catástrofe así".

Por último, alaba la reacción de la gente, que fue "serena, positiva, sensata. Y creo, además, que esa experiencia negativa debemos tenerla en consideración para aprender lo que se hizo bien y lo que no".