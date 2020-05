Rosa Díez pone el foco en el punto del acuerdo de PSOE y Bildu del que nadie habla: "Me da asco"

Rosa Díez asegura que no está sorprendida por el pacto del PSOE con Bildu para derogar la reforma laboral pero que sí le produce "asco". En su sección semanal de cada viernes en "Herrera en COPE", la exdiputada ha pedido eso sí poner el foco de la atención en otro de los puntos del acuerdo. "Todos estáis concentrados en la reforma laboral, pero el Gobierno ha usado la muleta de la derogación para ocultar la consagración de la desigualdad entre españoles. Es decir, que los ayuntamientos de País Vasco y Navarra tengan más dinero para gastar", ha señalado. Díez se refiere al punto del acuerdo en el que se ofrece un trato preferencial a los ayuntamientos y gobiernos autonómicos de País Vasco y Navarra en su capacidad financiera.

Para Díez, este documento firmado por PSOE y Bildu "consagra la desigualdad entre españoles", una "apuesta del Gobierno de Sánchez". La exlíder de UPyD ha lamentado que "ni un socialista haya dicho algo sobre esto" y cree que la única pretensión de Sánchez es "salvar su culo".

Además, Díez ha criticado que la televisión pública y las concertadas "oculten que tenemos las peores cifras del mundo en lo que respecta a la pandemia". Según ella, lo hacen porque "no quieren que los españoles recordemos que estamos así por los gobernantes". "No debemos ni podemos por decencia y respeto a nuestros muertos permitir que olvidemos. No podemos aceptar el olvido como respuesta. Tenemos derecho a saber cuántas personas han muerto y cuántas se han infectado porque este Gobierno no ha hecho tests, no pidió usar la mascarilla... Tenemos que culpar a los culpables", ha señalado.

Por último, ha dejado un recado para Ábalos por culpar a Ayuso de las protestas sin distanciamiento social en Madrid. "No quieren ver que en España hay una indignación muy preocupante. Pero sí autorizan manifestaciones para gritar 'Gora ETA'. ¿Las de Pamplona las ha convocado Ayuso? Las autorizó la Delegación del Gobierno en Navarra, puesto a dedo por el Gobierno", ha criticado en referencia a las protestas en favor del etarra Patxi. Ruiz.

Si: el PSOE, Sánchez y todo el gobierno q desoyeron las recomendaciones de la OMS y animaron a salir a la calle a contagiarse cuando el virus ya estaba entre nosotros.Tu partido y tu gobierno que desaconsejasteis mascarillas y negáis test. 37000 muertos. https://t.co/9UdhNq4nNL — Rosa Díez (@rosadiezglez) May 20, 2020

Ah, me olvidaba: las de Pamplona las has autorizado tú. Porque a ti y a tu gobierno os parece muy útil gritar Gora ETA y que los crimínales terroristas salgan de la cárcel. https://t.co/9pWMqX0DnY — Rosa Díez (@rosadiezglez) May 18, 2020