La lección de Rosa Díez a las feministas que callan cuando los independentistas apalean a una mossa

Rosa Díez ha analizado este viernes la violenta semana que se ha vivido en las calles de Cataluña tras la publicación de la sentencia del procés. La exdiputada se ha sentido estremecida por las imágenes de dos mujeres - una Mossa y una mujer de avanzada edad - siendo agredidas por independentistas durante dos de las protestas que se han sucedido estos días. "Les apalearon cobardemente. Estos machistos que están llenando de violencia las calles de Barcelona. Y no he oido al feminismo oficial. ¿Por llevar la bandera de España o ser Mossa ya no son mujeres y no merecen una solidaridad activa de las del 'no, bonita, no'? Me da tristeza comprobar cuánto sectarismo hay vestido de feminismo progre", ha lamentado.

Díez también ha afeado que el Gobierno no actúe con más contundencia ante los violentos: "Sánchez está bajo tierra. Hay que ver a Marlaska pervirtiendo el lenguaje, llamando gabinete de situación al gabinete de crisis. Todo esto en un país en los que se están produciendo hechos gravísimos. En España hay una ley que regula la alarma, el Estado de excepción y el Estado de sitio. ¿Qué más tiene que pasar?"

Rosa Díez ha elogiado la labor de la Guardia Civil y la Policía para evitar males menores: "Había material para hacer bombas. Hay que recordar que hace 4 días desarticuló un grupo organizado que tenía explosivos. Y a esos que estaban listos para actuar, en el Parlamento de Cataluña les han llamado héroes. Este es el panorama. ¡Menos mal que la Guardia Civil los detuvo!".

¿Donde están las del “no bonita, no...”? Mi solidaridad para con esta policía apaleada por una panda de machitos cobardes. https://t.co/DtN5HR7eNR — Rosa Díez (@rosadiezglez) October 15, 2019

Zapatero declaró el estado de alarma por una huelga de controladores. Cuatro días de carreteras cortadas, calles ardiendo, decenas de policías heridos, aeropuerto bloqueado ( más de 100 vuelos suspendidos) ave saboteado y huelga general ilegal... y Sánchez mirando encuestas. — Rosa Díez (@rosadiezglez) October 17, 2019

Tremendo. Y menos mal que la @guardiacivil detuvo a un grupo que tenía preparados explosivos! ¿Se imaginan lo que podía haber ocurrido? Pues Torra declaró héroes a quienes están acusados por terroristas . https://t.co/pFfdttrIMu — Rosa Díez (@rosadiezglez) October 17, 2019