Rocío Crusset le deja las cosas claras a su hermano Alberto Herrera al verle la cara: "¿Y este ataque?"

Alberto Herrera y Rocío Crusset son los hijos de Carlos Herrera. Y como tales, sus anécdotas suelen ser protagonistas en el programa de Herrera en COPE. En este caso, Alberto ha sido el encargado de contar la decisión que ha tomado su hermana y que le ha afectado directamente.

Rocío le deja las cosas claras a Alberto

Pilar García Muñiz se encontraba charlando con Alberto Herrera en un momento del programa. El tema de conversación, los cuidados, algo que preocupa y ocupa a los oyentes: "A partir de cierta edad empiezan los achaques y dices, ojo, me voy a cuidar por si...", apuntaba Pilar, muy consciente de la importancia de cuidarse a uno mismo en todos los aspectos de la vida.-

Alberto Herrera, quien se mostraba muy atento a los consejos de la directora de Mediodía COPE quiso desvelar una anécdota que protagonizó su hermana: "Yo ahora, lo he comentado aquí un montón de veces, y yo ahora mismo estoy que me ha comprado mi hermana, me compró hace un tiempo, una bolsa con un montón de cremas e historias para la cara", llegó a confesarle en directo a Pilar.

Un vistazo a la cara es suficiente

Y es que, tal y como cuenta el propio Alberto Herrera, los hermanos se encontraban juntos: "El otro día estábamos por ahí, me mira a la cara y me dice: tú tienes arrugas que no tenías en los ojos", un comentario sobre su aspecto que le causó sorpresa. "Y le digo, pero vamos a ver, este ataque gratuito, ¿qué es?", una réplica que pareció tener poco efecto, ya que finalmente el criterio de Rocío sobre los cuidados de su hermano terminó por imponerse.

"Y me compra una bolsa con un montón de cremas", algo que no ha podido evitar y que, afirma, trata de utilizar en su día a día. Aunque no está exento de vivir algunas dificultades: "Lo que pasa es que es un jaleo ponerse todas esas cremas", momento en el que Pilar García Muñiz ha querido añadir un comentario al respecto.

La experimentada periodista le ha querido insistir al joven comunicador de Herrera en COPE en la importancia del cuidado personal en muchos de nuestros aspectos de la vida: "Hay que cuidarse la cara, la piel, pero también por dentro. Hay que cuidarse siempre", uin consejo que, sumado al de su hermana, Rocío Crusset, se queda con Alberto y el resto de oyentes.

Carlos Herrera confiesa cómo castigaba a sus hijos Alberto y Rocío cuando se portaban mal

La disciplina con los hijos es una tarea que los que son padres conocen bien. Antonio Naranjo le ha querido preguntar a Carlos Herrera por cómo lo hacía en su caso con sus dos hijos, Alberto Herrera y la también conocida Rocío Crusset. El comunicador, poniéndose los pantalones de padre, ha respondido con sinceridad.

Los castigos en la casa de Herrera

Para introducir uno de sus temas, Naranjo le ha querido lanzar la siguiente pregunta a Carlos: "¿Usted era con sus hijos de bronquita, de dejarles sin postre y sin paga, de cachete en el culete o de colleja en el pescuezo?", a lo que Herrera, entre risas, ha confesado: "De todo un poco".

En ese mismo tono distendido, Naranjo le ha querido replicar sobre la continuidad en el tiempo de sus métodos de castigo: "Con Rocío no, que es un cielo, pero con Alberto lo mismo hoy aún practica", algo que Herrera se ha visto obligado a negar por meras condiciones físicas: "Hombre, no tanto porque me la devuelve, pero en su momento había que estar ahí", ha querido recordar el comunicador al ser preguntado por cómo era su trato con sus conocidos hijos cuando estos eran más pequeños y no siempre se portaban bien.

¿Y qué pasaba cuando castigaban a Carlos Herrera?

Pero los únicos que han hecho travesuras no han sido Alberto y Rocío. El propio Carlos ha confesado que a él mismo se le castigaba en el colegio y ha recordado cómo eran esos castigos físicos y cómo se impartía disciplina en la época en las que él mismo iba a clase.

"A nosotros nos daban con una caña en la mano", ha admitido el periodista, a lo que Naranjo, en justa réplica, ha añadido: "Claro que sí, y como tenías otra mano, podías seguir haciendo los deberes", algo que confirmaba Herrera: "Claro y con la chasca en la cabeza... un chascazo...", pues un chascazo, como dice Herrera, "como Dios manda", en palabras de un Naranjo que ha conseguido sacarle a Carlos algunas de las anécdotas más íntimas del comunicador líder de la radio.

Carlos Herrera se lamenta por la decisión que tomó su hija Rocío Crusset: "Pasa en todas las familias"

En las familias a veces ocurre que padres e hijos son aficionados del equipo contrario. En el caso de Carlos Herrera, es sabido que es fanático del Betis, mientras que su hija, la modelo Rocío Crusset es del Sevilla, equipos que son enemigos eternos. A las puertas de la final de la Europa League, donde se disputaron el título el Sevilla y la Roma, para que finalmente los de Nervión se hiciesen con el trofeo, el meteorólogo Maldonado, entre bromas, le quiso hacer una llamativa propuesta.

Audio





El Sevilla volvió a hacerse con un título que ya está grabado en su historia. Los de Mendilibar obtuvieron el pase a la final en Budapest gracias a su victoria frente al Juventus. Aquella semifinal se resolvió con 2-1 a favor del equipo andaluz. Tras el gol de Suso en el minuto 72, la victoria para los sevillanos vino gracias a la jugada de Erik Lamela en la prórroga. Una remontada que hizo más grande al Sevilla y le dejó a las puertas de una final contra la Roma de Mourinho, a quien también derrotó.

La reacción de Carlos Herrera al descubrir el primer tatuaje de su hijo Alberto Herrera

Están a la orden del día y lo raro es no ver a algún joven con tatuajes. Los hay de todos los tipos, pequeños, grandes, de colores, difuminados... Y muchos de ellos son de una creatividad exquisita. Sin embargo, hay algunos a los que, después de tatuarse algo, les dejan de gustar y deciden quitárselos. Es lo que podría haberle pasado a Alberto Herrera con su primer tatuaje, que no gustó a sus padres.

"Eso me lo dijo" decía entre risas el comunicador, que, además, ha explicado que a sus padres no les gustó nada su tatuaje, pero que fue muy diferente su reacción que la que tuvieron con su hermana, Rocío Crusset. "El de mi hermana fue una inicial, la de mi padre y la de mi madre, pero le veían a ella y decían 'ay, qué mona'" expresaba con una carcajada.

Y es que esto de los tatuajes es todo un mundo, porque puede haber en algún momento en el que quieras tatuarte algo con lo que te sientes identificado, para luego, con el tiempo, aborrecerlo. Y de esos primeros tatuajes hablamos en Herrera en COPE con los fósforos.

Los tatuajes más divertidos de los oyentes de Carlos Herrera

Son muchos los oyentes que explicaban en Herrera en COPE los tatuajes más divertidos que tienen, algunos porque son de algo importante para ellos, y otros porque se lo hicieron muy jóvenes y no les ha gustado con el tiempo. Anécdotas las hay de todo tipo, y, si no, que se lo digan a Miguel Ángel, que explicaba que un vecino suyo quiso hacerse un tatuaje del "Sevilla, porque era muy de él, pero en su brazo le tatuaron el escudo del Betis. La cogía todos los días gorda, y siempre decía que lo tenía para limpiárselo" contaba entre risas.

Ana es dueña de un local de eliminar tatuajes y contaba en Herrera en COPE que "hay mucho arrepentimiento de tatuajes, nombres de novios, frases, y mucha gente que quiere hacerse un tatuaje nuevo encima" explicaba. Contaba que no deja ningún rastro esto de quitárselo, pero que hay que pensárselo bien.

Por otro lado, Borja, explicaba que no se arrepiente de ninguno de sus tatuajes a pesar de tener prácticamente todo el cuerpo tatuado. "Los tengo con motivos, tengo varios con simbología japonesa. En la playa allí no te dejan entrar con tatuajes, porque creen que eres de la Yakuza japonesa. Siempre me ha gustado la cultura" decía este oyente.