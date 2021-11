El símbolo que los tatuadores están cansados de ponerle a los hombres

El símbolo del infinito es el que más les gusta a los hombres. Lo confirman los tatuadores en un vídeo Youtube Inked en el que tmabién muestran su hartazgo por la repetición de otros elementos como relojes de bolsillo y brújulas rodeados de rosas. Además hay que unir a los animales como el oso y el león. Pero también hay hombres que prefieren tatuarse dragones, águilas, calaveras, piratas y lobos. Muchas veces los hombres que desean tatuarse van al zoológico y hacen una foto del animal que quieren que les acompañe en sus vidas. El problema es que el animal "actúa" y el tatuaje que da siempre poco natural. Muchas veces el resultado no es tan natural como el que esperaban esas personas.

Las mejores y más originales ideas para los hombres

En algunas páginas como tatuajes.wiki, ofrecen recomendaciones más originales como tatuarse el brazo con figuras geométricas. indican una actitud firme y guerrera. Esas figuras pueden inspirarse también en animales y plantas. Para el antebrazo los especialistas sugieren brújulas, flechas, aves y árboles.

También sugieren otros tatuajes más pequeños como formas geométricas, frases, cruces, flechas, golondrinas, diamantes y hasta fechas.

El pecho y la espalda son los lugares más indicados para otros tatuajes más grandes. Muchos de ellos con alas simulando un águila.

Hay hombres que prefieren tatuarse auténticas obras de arte. Consiguen que esos dibujos sean espectaculares y resalten sobre los demás. Son así los que más arriesgan y los que pueden obtener peor o mejores resultados. Cuando tu cuerpo se convierte en una enorme acuarela, te expones mucho más a la alabanza o la crítica.

Tatuajes de animales

Leones: “El rey de la selva”, el animal que tiene mayor poder y control. Por ende, este tatuaje es perfecto si eres hombre.

Águilas: Aves con una visión única y perfecta, las águilas representan majestuosidad y firmeza.

Dragones: Seres mitológicos que desde siempre han sido símbolo de defensa, protección y coraje.

Serpientes: Las serpientes son asombrosas, son sinónimos de transformación, renovación y poder en todos los aspectos.

Lobos: Una imagen ideal para llevar tatuada. Sobre todo si este se encuentra rugiendo, ya que será la mejor forma de representar hombría.

Búhos: Son animales muy sabios, y gracias a sus leyendas hemos aprendido que se relacionan al misticismo, la noche, la fuerza y la fortuna.

Tattoos de figuras

Calaveras: Su apariencia es única e inigualable, generadora de temor y con grandes significados en quienes la llevan tatuada.

Buques: Sinónimo de libertad, valentía y perseverancia.

Anclas: Símbolo que resalta la seguridad de quien lo lleva, ya que está relacionada a la estabilidad y la robustez.

Timón: Un elemento que resalta la facilidad que tienes para guiar tus pasos por el mejor de los caminos.

Diseños tribales y maoríes: Tatuajes que se han visto desde épocas ancestrales y que aun siguen siendo ejemplo de cultura, arte e historia.









Y también algunas frases motivadoras que te pueden inspirar:

Llévame lejos

Un paso a la vez…

La vida es bella

No se brilla sin oscuridad

No me dejes caer

Esperanza (Hope)

Cáete siete veces, levántate ocho

Every saint has a past, every sinner has a future

Carpe diem

The show must go on

El momento es ahora

Stay strong

Respira

Veni, vidi, vici

Cogito ergo sum

Volando con mis propias alas

If there’s a will, there’s a way

No more drama

A veces el corazón ve lo que que es invisible a los ojos

Siempre hay esperanza

Forever young

El dolor es inevitable, sufrir es opcional

Let it be

Hakuna Matata

Let your fears go

Every breath is a second chance

L’art est la vie, la vie c’est l’art

Dei fortioribus Adsunt

Alea jacta est

Sabemos lo que somos, pero no que podríamos ser

To be or not to be

No he fracasado. He encontrado 10.000 soluciones que no funcionan

Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma

Nunca dejes de soñar

Puedo resistirlo todo, excepto la tentación

Actions speak louder than words

La belleza está en los ojos del que mira

No hay más suerte que aquella que nos fabricamos

Amor est vitae essentia

Vive cada día como si fuese el último

Soltar no es decir adiós, sino gracias

Un paso a la vez

Todo sucede por algo

No todos los que vagan están perdidos

La felicidad es un viaje, no un destino

Destiny is not a matter of a chance. It’s a matter of choice

Cree siempre en ti mismo

Solo se vive una vez

Algunas personas caminan bajo la lluvia, otras solo se mojan

Un pequeño tropiezo puede impedir una gran caída

Todo es relativo

La verdad nos hará libres

Si crees todo lo que lees, mejor no leer

Ríe tanto como respiras, ama tanto como vivas

Inhala el futuro, exhala el pasado

Sin locura no hay felicidad

Un ojo abierto. El otro soñando

Lo mejor aún está por llegar

El sabio puede cambiar de opinión. El necio, nunca

El propósito de nuestras vidas es ser felices

Vuela alto

No sueñes tu vida, vive tu sueño

Si quieres paz, prepárate para la guerra

Solo Dios puede juzgarme

Never forget

El respeto no se impone, se gana

Caminante no hay camino, se hace camino al andar

Vive y deja vivir

Je ne regrette rien

Nunca digas nunca

Mejor morir de pie que vivir de rodillas

Victoria Concordia Crescit

Mientras hay vida, hay esperanza

Lo que no te mata te hace más fuerte

All you need is love

Gota a gota, se hace el río

Mens sana in corpore sano

Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes

Don't worry, be happy

Para siempre / Forever

En un beso, sabrás todo lo que he callado

Semper fidelis

Sé tu mismo

Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana

La vita è bella