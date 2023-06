Los tatuajes han llegado para quedarse. Los dibujos sobre la piel han abandonado los nichos en los que estaban escondidos para empezar a decorar brazos, piernas, nucas y rostros de hombres y mujeres de toda edad, clase y condición.

Pero igual que el negocio de tatuarse crece… también lo hacer el de poner fin a estos diseños. Cada vez son más los locales que ofrecen servicio de borrado de tatuajes. Y ojo. Porque igual que cuando nos hacemos un tatuaje nos deberíamos poner en manos de profesionales, lo mismo cuando queremos quitarlo.

Saludo a esta hora a don Donís Muñoz Borrás, médico dermatólogo miembro de la Academia española de Dermatología y experto en tatuajes. Fue hace años que empezó a ver los efectos adversos que empezaron a experimentar algunas personas que se habían tatuado. Y decidió especializarse en sanarlos y, en última instancia, eliminarlos: "Hay de todo. Hay quiere eliminar una parte de un tatuaje que no le gusta. Otros quieren cubrir un tatuaje con otro diferente, por lo que necesitan varias sesiones. Pero la mayoría quiere quitarse el tatuaje porque su entorno ha cambiado". El láser es la forma más habitual de eliminar la tinta de la piel, un método que no debería doler si se utilizan las cremas anestésicas adecuadas. Y recordaba la importancia de acudir siempre a profesionales cuando toman esta decisión:"La gente piensa que eliminar un tatuaje es una técnica que no genera problemas. Aquí pueden pasar cosas muy gordas. El efecto adverso más temible es generar una cicatriz... una cicatriz hipertrófica o un queloide: cicatrices sobreelevadas y que pican. Hay que evitarlo a toda costa".



