La reveladora respuesta de Isabel Díaz Ayuso cuando Carlos Herrera le pregunta por Casado: "Vamos a ver..."

"¿Echas en falta mucho a Pablo Casado?", es la pregunta que le ha hecho Carlos Herrera a Isabel Díaz Ayuso en plena entrevista con la presidenta de la Comunidad de Madrid en el especial de 'Herrera en COPE' desde Móstoles.

Ayuso ha respondido al planteamiento de Carlos Herrera sobre Pablo Casado con cierta cautela: "Vamos a ver, no sé", comenzaba la presidenta regional. "Sí, a veces, bueno, ¿qué explicar?", se preguntaba. "Es que eso es... se mezclan muchas cosas ahí", ha llegado a confirmar quien protagonizó un enfrentamiento político con el entonces líder del PP y que terminó con el cambio en la cúpula a favor de Feijóo.

"Muchos sentimientos encontrados", se ha confesado Ayuso con Herrera. "Entonces… No hemos hablado", ha explicado Isabel. "Yo creo que es mejor dejarlo ahí, pero claro… te acuerdas, ¿no? Nos hemos conocido hace 18 años y es alguien con quien he compartido muchas cosas", ha terminado por decir del que fuera el candidato del Partido Popular a ocupar la Moncloa.

Este lunes y martes, la Asamblea de Madrid ha acogido el Debate del Estado de la Región. Se trata del segundo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su presidencia. Un debate con tintes electores y que mira de reojo a las elecciones municipales y autonómicas de 2023.

En una entrevista este miércoles en “Herrera en COPE”, la dirigente popular ha hecho un balance de las medidas propuestas en ese debate, que tienen como objetivo hacer frente la situación económica y que pretenden hacer contrapeso de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez a nivel nacional.

Isabel Díaz Ayuso asegura que “Madrid tiene que defender su manera de ver la vida y tener actitud frente a las dificultades. En la Comunidad llegan miles de personas que llegan de todo el mundo, que buscan oportunidades, sacar adelante sus proyectos, y ganarse la vida. La miseria llama a miseria y aquí no vamos a respirar esto. Tenemos que seguir activando políticas que incentiven el consumo, atrayendo eventos que nos den visibilidad y atraigan el turismo. Acompañaremos a las familias que lo están pasando mal con rebajas fiscales, pero primero alegría. No podemos permitirnos los cierres ni los apagones”.

La dirigente popular es consciente de que desde su responsabilidad como presidenta de la Comunidad tiene un margen ajustado para actuar sobre la fiscalidad, pero ya adelanta que deflactará el IRPF para luchar contra la inflación. Además, apunta “ampliaremos la bonificación del impuesto de sucesiones a sobrinos y tíos, incentivaremos la natalidad con ayudas… Y esto vendrá acompañado del aumento de becas, ayudas al transporte, aumento de los salarios de los funcionarios públicos… Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que los madrileños prosperen”.

Y a los dirigentes de otras comunidades, los que le acusan de hacer en la Comunidad ‘dumping fiscal’ Ayuso responde: “Muchos socialistas se han dedicado a culpar a Madrid de todos los malos, y eso es insensato. Cuando se ve que con ciertas medidas a las comunidades les va peor, lo que deberían hacer sus dirigentes es fijarse en nosotros. Es preguntar al comerciante de León o al emprendedor de Asturias cuántos impuestos están pagando y ver cómo se les puede ayudar”.

Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado muy crítica con la idea del Gobierno de “topar” los precios y sobre la sugerencia de Podemos de topar las hipotecas para proteger a las familias. La popular insiste: “Nosotros somos el contrapeso a las políticas que están trayendo miseria. Todo lo que sea intervenir es buscar culpables de todos los males fuera. Lo que hay que hacer para ayudar a es aliviar fiscalmente a las familias, a los empresarios para que tengan más confianza para sacar adelante sus proyectos…”.

Respecto a elecciones municipales y autonómicas, la presidenta de la Comunidad de Madrid reconoce que “al ver las encuestas noto presión, porque no quiero defraudar a los ciudadanos. Aspiro a que cada vez los madrileños se sientan más representados por un gobierno que piensa cada propuesta en beneficio del bien común”. Apunta que “me gustaría, como líder del PP madrileño haber tenido más margen para actuar, pero tenemos buenos candidatos y vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para no defraudar”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha mostrado muy preocupada por la deriva a la que está llevando al país Pedro Sánchez: “Tenemos un presidente del Gobierno que es una falsedad en sí mismo. No tiene ningún plan para España y nunca lo ha tenido, y lo más preocupante es que no conoce ni las preocupaciones de la gente. Ahora solo aspira a controlar y erosionar las instituciones, se ha metido con el poder judicial, que era lo único que le faltaba”. Para ella “Sánchez es un producto de marketing capaz de hacer de todo para mantenerse en el poder”.

Preguntada por Pablo Casado, asegura que “aunque no he hablado con él desde entonces, me acuerdo de él. Le conozco desde hace mucho tiempo y hemos compartido demasiadas cosas”. Y sobre Alberto Núñez Feijóo, Ayuso es clara: “No es verdad que tengamos discrepancias. En algunas cuestiones tenemos matices diferentes, pero yo entiendo la vida así, con pluralidad. Con él tengo una relación excepcional. Es la auténtica alternativa a este gobierno y la cuestión ahora es cómo y cuándo se va a producir ese cambio”.