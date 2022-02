La reivindicación de los médicos con contratos temporales

En los próximos 10 años, 2032, se jubilarán más de 70.000 médicos en España, según datos de la encuesta de demografía médica.

Este pasado mes de enero se abrió el plazo para la presentación de solicitudes de las oposiciones al sistema sanitario madrileño, pero esta no parce ser la solución para terminar con la temporalidad de los contratos y establecer un puesto fijo, ya que la mitad de los especialistas no son personal fijo. Un caso que afecta a 6.000 facultativos que trabajan con contratos temporales desde hace años.

No es que los médicos estén en contra de estas oposiciones, pero sí del formato de las mismas. Son exámenes no específicos ni concretos para cada plaza y no se evalúa la experiencia. Y todo ello puede llevar, por ejemplo, al caso de un especializado en una cirugía muy concreta que lleva años ejerciendo esa labor y que pueda verse desplazado de esa labor por otro opositor que haya sacado más nota pero, sin embargo, no tenga su experiencia.

Es el caso de Luis Aguilar, que lleva 8 años trabajando en el servicio madrileño de salud, y todos sus contratos han sido temporales a lo largo de esos 8 años. Explica Luis en ‘Herrera en COPE’ cuál es el camino de un médico una vez terminado su paso por la Universidad, “después de la carrera accedemos a la formación MIR mediante un examen el que se valora el conocimiento. Y después, 4-5 años de formación para poder ser especialista y poder trabajar en el Sistema Público de Salud. En esos cinco años de formación, el día a día es un formación continua”.

“El 50% de los facultativos estaos con contratos”, señala Luis, “lo que ha creado una gran bolsa de gente con este tipo de contratos, que llevamos reivindicando desde hace años una regularización”. Por eso, “una de las fórmulas que se plantean desde Europa y también desde España, es que al personal que lleva más de tres años ejerciendo su profesión se haga una forma de consolidar mediante concurso”, lo que significa que “se valore específicamente sobre el trabajo que desarrolla la experiencia y la formación, que se adapta más a los quehaceres de nuestro día a día y eso redunda en que una persona que lleva muchos años ejerciendo su trabajo no se vea desplazada en una oposición como esta”, explica el urólogo.

Sin duda, uno de los mayores problemas que existe es que “en España no estamos haciendo que los profesionales que se forman aquí puedan quedarse con unas condiciones dignas, mientras que en Europa se están dando condiciones mucho más favorables”.