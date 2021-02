La reflexión de Herrera sobre Podemos a causa del polémico rótulo de TVE: "Es el veneno"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves informativas de la jornada, que pasan por las últimas horas de la campaña electoral en Cataluña y los datos de la pandemia.

En clave epidemiológica, Herrera ha analizado los principales datos de la pandemia en nuestro país: "Los fallecidos han descendido y los contagios se mantienen. La incidencia acumulada nos dice que la transmisión sigue bajando. La presión hospitalaria mejora un poco y las UCI también han bajado. Si quieren esperanza quédense con los datos de Aragón, que en una jornada completa no ha tenido contagios en residencia... Con esta tendencia eliminaríamos el 85% de los fallecidos. Otro dato positivo es que los colegios están llevando el reto de la pandemia de una manera sobresaliente. A todo esto se han tomado decisiones sobre la estrategia de la vacunación: entre ellas la que dice que los que han superado el virus no se vacunen ahora, sino dentro de seis meses".

La opinión de Herrera sobre el pacto independentista

Respecto a la campaña en Cataluña, el comunicador ha comentado el escrito firmado por las fuerzas independentistas para vetar cualquier tipo de pacto con el candidato del PSC: "El pacto del Tinell fue aquel cordón sanitario que se hizo hacia el Partido Popular, particularmente indecente en el que participó el PSC. Ahora los independentistas, cuando han visto que pueden tocarles lo que más le gustan, se juntan cómodos imanes para firmar un documento contra el PSC. Yo creo que le hacen un favor a Illa, ya que le dejan el ámbito constitucional. Es un regalo y además es una forma de decir que da igual la mesa de diálogo y que siempre le recordarán que no es de la tribu".

Herrera también ha comentado la cuestión de Salvador Illa referente a la negativa a hacerse una prueba PCR: "Illa lo ha justificado, seguramente tenga razón, pero por habérselo hecho no hubiera pasado nada. Algunos han dicho que lo ha hecho porque se ha vacunado, lo que no se dan cuenta estos iluminados es que con una PCR no te enteras si te has vacunado, puede que con una prueba de anticuerpos.

El análisis de Herrera sobre el rótulo de TVE

Por último, el comunicador también ha tenido tiempo para dedicar unos segundos al polémico rótulo de TVE, en el que hacia referencia a la Princesa Leonor y al Rey Juan Carlos. En este sentido, Carlos Herrera ha analizado la relación que existe entre este hecho y las últimas declaraciones de Unidas Podemos: "La monarquía tampoco lo paso mal ayer gracias a algún idiota. Podemos dio por abiertos los ataques a Leonor, que es la heredera al trono, y entonces esos ataques se traducen en que en un letrero, en una información, hablando de su camino hacia Gales donde va a estudiar, pusieran que Leonor se va de España como su abuelo. Bueno, qué gracia. Ahora rápidamente han surgido las reacciones en plan 'vamos a cortar cabezas', algún becario huele a pólvora en vez de los que de verdad tendrían que cortarles la cabeza. Pero bueno, TVE se suma esa moda de un parte del Gobierno, pero bueno no solo de esa parte, ya que Sánchez hace muchas veces de las suyas. Iglesias sí que es el veneno. Cada minuto en el Gobierno es una pala de tierra sobre el prestigio de España: ahora con la complicidad de este par de tontos de Televisión Española y con Echenique añadiendo destilados de esa diarrea verbal para convertir este hecho en un estercolero".

