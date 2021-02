Herrera: "Por hacer lo contrario de lo que Sánchez dijo, España está en boca de media Europa"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Oigan, demasiado tarde, las 08:00 de un día en el que las lluvias ahora le corresponden a la franja este de la península y los vientos a la oeste. Un día 10 de febrero propio de estas fechas en el que indudablemente toda la información se inclina o se reserva o queda supeditada o queda oculta por 766 personas ayer fallecidas por culpa de la covid. Todos los días en esta semana le vengo diciendo que la incidencia está bajando, los contagios están bajando, pero usted sabe que la factura de la enfermedad llega más tarde. Tiene moratoria. Ahora se da precisamente esa paradoja en la que bajan los contagios, la incidencia acumulada está en 630, hay más altas que ingresos, pero todavía, el proceso final trágico de esta balanza depende de los contagios de hace ya unas semanas.

Las vacunas, saben ustedes que ahora llegan las de AstraZeneca, son pocas, quedan liberadas una cuantas porque no se van a dar a mayores de 55 años, se ha llegado al acuerdo entre todos en que sanitarios de segunda línea, policías, militares, bomberos y profesores sean los que reciban esa vacuna.

Miren, la hostelería seguramente han visto ustedes esta imagen a lo largo del día de ayer, sobre todo escuchado este sonido de los platos rotos. Es verdad que los latos rotos los están pagando muchos sectores, casi todos, pero a muy pocos se les ha colgado el mochuelo de culpables como a bares y restaurantes y ahora se da un debate interesante porque el TSJ del País Vasco ha cogido y ha abierto otra derivada en este debate preguntándose si la hostelería es el vector de los contagios, con lo cual, le ha dado la razón a ellos, a los hosteleros vascos, y obliga a conceder permiso para que se vuelva a abrir, incluso en las zonas rojas. Esto con las demanadas que hay planteadas por toda España, si cunde el ejemplo, efectivamente para los hosteleros va a ser un respiro. No sé qué pensarán los expertos de las consejerías de salud, pero ha hablado la justicia.

Y en el ámbito político, ya saben ustedes, ese aire de deslealtad permanente que tiene un parte del Gobierno con el otro y los dos seguramente con el país. Pablo Iglesias ha hecho ver a cancillerías internacionales que asisten estupefactas al espectáculo que da España como país. Han pasado casi 48 horas y Pablo Iglesias sigue siendo vicepresidente del Gobierno de España después de haber denigrado a la democracia española.

Maria Zarajova, que es la portavoz de Exteriores y hace también de portavoz del Gobierno ruso, decía una cosa con mucha fina ironía eslava. Como gobierno ruso, dijo esta señora, nos gustará saber a qué gobierno hay que hacerle caso: si el que dice que España es una democracia o al que dice que no, a la señora González Laya, que dijo lo que tenía que decir, o a este que dijo lo que dijo.

¿Pero ha dicho algo Sánchez? No le molesten, que está en su cama hiperbárica, pero sí que hemos recordado lo que dijo Sánchez hace un par de años, fíjense ustedes, de visita en Cataluña. Una de esas cosas que al cabo de los años te obliga, si tienes vergüenza, a salir o a meterte debajo de un agujero. Escúchenlo.

Pues donde está. Es que ha escuchado usted bien. Lo que ha escuchado lo dijo Pedro Sánchez, pero lo fantástico de todo es que después lo ha hecho y no ha dado ninguna explicación al respecto por la contradicción. Pues donde está exactamente. Ahora mismo en boca de las cancillerías de medio mundo, de media Europa, por tu cupa, por tu grandísima culpa, por hacer todo lo contrario de lo que dijiste que ibas a hacer, incluso en esta intervención, que no tiene desperdicio. ¿Se imaginan dónde iba a estar España? No, no hace falta imaginarlo. ¿Dónde está ahora mismo la izquierda? ¿Dónde está la pobre España que tú presides?

Y ayer lo intentaba explicar María Jesús Montero, que también es un papelón maravilloso. Escúchenla. O sea, que si estamos en camapaña electoral está permitido pisotear la democracia española, perjudicar la imagen internacional de nuestro país. Y esto lo está diciendo una portavoz del Gobierno, entonces apaga y vámonos. ¿Estamos de ejercicios espirituales, en aspiración zen para la mejora de la democracia y esas son las explicaciones del "vicegandul"?

Bueno, ayer se produjo una circunstancia también muy llamativa, despelote PSOE-Podemos, con la segunda entrega de qué bonito es injuriar a la Corona y qué artístico enaltecer al terrorismo. Ayer PSOE y Podemos andaban a codazos, a empujones por ver quién es el primero en defender al cretino este de Pablo Hasel, que es una especie de rapero, llamarle rapero es mucho voluntarismo, pero bueno, este que escribía cosas como ETA mata a no sé quién, GRAPO asesina a Esperanza Aguirre o a Aznar o a tal. Cosas muy constructivas que parece ser que si las dices cantando o con guitarra ya no es lo mismo. Pues ayer los dos corriendo a ponerle la toallita sobre los hombros a Hasel, a ver quién llegaba primero, y hablando de despenalizar determinados delitos como el del enaltecimiento del terrorismo, ofensas a la religión, injurias a la Corona, a los jueces, a los símbolos nacionales...

Hay un reportaje hoy en ABC muy interesante donde, efectivamente, se subraya el intento de este gobierno de buscar despenalizar delitos desnaturalizándolos cuando provengan de relatos de la izquierda, es decir, el odio es depende quién lo emita y sobre qué supuestos. Estamos despenalizando enaltecimiento del terrorismo, ofensas al sentido religioso, a la religión católica fundamentealmente, injuria a la Corona... Claro, esto unido a la despenalización de los okupas, que no puedes echarlos porque los protege el ministro de Consumo o el otro, suavizar el delito de sedición para que los golpistas puedan dar los golpes que consideren oportunos sin que eso no es que les cueste la cárcel, sobre todo, no se la cueste más a los que ya les han metido en la cárcel. Claro, si queremos hablar de la libertad de expresión, pues claro que hablamos de la libertad de expresión, pero para unos más que para otros. Donde hoy delitos, mañana habrá impunidad. Y, sobre todo, en veloz carrera entre estos dos integrantes del Gobierno para ver quién llega primero a ponerse la medalla.