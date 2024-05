El recuerdo de Francisco Camps a Rita Barberá en COPE tras su absolución: "Realizó un trabajo extraordinario"

Francisco Camps ha pasado este viernes por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. El expresidente de la Comunidad Valenciana ha charlado con Carlos Herrera, en su primera entrevista tras la absolución, sobre diversos asuntos de índole nacional. Y también ha hecho una cronología de todo lo que ha pasado estos años (judicialmente hablando).

No obstante, más allá de eso, destacamos las palabras que le ha dedicado a la fallecida Rita Barberá.

Todo ha venido por la pregunta que le ha preguntado Herrera en relación al fango, la expresión tan empleada por el Ejecutivo para señalar a la oposición.





"Rita Barberá, pobrecita, no puede contarlo. Eso sí que era enfangar el trabajo extraordinario de la mejor alcaldesa que ha tenido la alcaldesa de Valencia en toda su historia. Y un montón de compañeros míos de Cartagena, Madrid, alcaldes en Galicia, podríamos hacer una relación inmensa de personas que han visto enfangadas sus vidas", decía en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Camps explica que tiene la suerte de no ser persona anónima. Esto le ha permitido explicarse públicamente. No obstante, Camps tiene en mente a todos los compañeros que han podido pasar por una circunstancia similar a la suya y no han podido defenderse.

"Han visto sus vidas arrasadas, en muchos de los casos", denunciaba.

Este viernes, como decíamos anteriormente Camps concedía a Carlos Herrera su primera entrevista después de ser absuelto y ha apuntado en los micrófonos de 'Herrera en COPE' que esta situación es "inexplicable". "El Partido Socialista ha pedido más de 100 años de cárcel. El partido que está amnistiando, indultando... esos me han pedido lo que les estoy diciendo", ha señalado el expresidente valenciano.

Francisco Camps ha explicado que ya hace quince años "le dije a la sociedad valenciana y la gente más cercana que ahí no había nada". No obstante, ha admitido que no esperaba que serían "15 años hasta que la justicia reconociera que nunca hubo nada".

Ha apuntado a Herrera que el primer resarcimiento es "estar aquí" y ha confesado que ha estado "15 años sufriendo mucho". En segundo lugar, el hecho de que "1.200.000 personas sepan que soy una persona honorable y que depositaron su confianza en alguien que valía la pena", haciendo así referencia a todos sus votantes en el año 2011.

También ha dedicado un momento para hablar de las 169 portadas que el diario El País ha publicado sobre él, su imputación y acusándole de corrupción. "Lo que ponga El País no me importa nada, pero sí he pensado mucho en las personas que de buena fe compran ese periódico y son desinformados, en términos generales. ¿Cómo es posible que una persona medianamente inteligente compre este periódico y se crea este tipo de información?", ha lamentado Camps.

Ha explicado a Carlos Herrera que prácticamente de todo se ha enterado "a través de los medios", entre lo que constaban incluso las imputaciones, lo cual "es muy duro" y ha tildado muchas informaciones de "brutales, absurdas y exageradísimas".