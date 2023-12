Recibe una propuesta de su vecino, lo consulta con su hijo y termina en las noticias: "Si no hubiéramos ido"

Cada mañana, 'Herrera en COPE' dedica unos minutos a escuchar las historias de sus oyentes. Los fósforos comparten sus anécdotas y también sus recuerdos, en esta ocasión poniendo el foco en aquellas tiendas de barrio o de pueblo que están en peligro de extinción.

Cada vez quedan menos tiendas de barrio, de esas tiendas chiquititas. Estos días que tanto consumimos y tanto compramos, nos acordamos de esas tiendas que te sacan del apuro, esas en las que te conocen por tu nombre y tú conoces el nombre del tendero. En las que hasta hace muy poco, te fiaban.

"Te lo pago mañana", era una frase muy repetida en estos comercios, al igual que era habitual pedir a tu hijo que fuera a comprar y que él dijera: "Me ha dicho mi madre que me lo dé, que luego se lo paga".





Todos tenemos esa tiendecita en el recuerdo. Cada vez que dan menos, pero todavía existen ¿Cómo es tu tienda? Esa que se resiste con uñas y dientes después de tantos años. ¿Cuántos años lleva abierta y dando servicio a tu pueblo o a tu barrio? ¿Cómo es la tienda de tu pueblo, la que aún aguanta, la que resiste después de tantas crisis y de tantas y de tantos inconvenientes?

Son algunas de las preguntas que hemos lanzado este martes a los fósforos, y es que un pueblo de Toledo es noticia precisamente por su forma de poner en valor el comercio local.

La iniciativa de La Puebla de Almoradiel, en Toledo

En La Puebla de Almoradiel, en Toledo, viven poco más de 5.000 habitantes. Están un poco preocupados porque cada vez es más difícil que esas tiendas sobrevivan, así que han hecho un vídeo que casi es un cuento de Navidad. Su protagonista es María, una abuela que habla con su nieto.

En su paseo, ven como los comerciantes de siempre echan el cierre a sus negocios, gente que conocen y ven todos los días, hasta que María se despierta. Entonces, varios vecinos de edades muy diferentes, envían un mensaje común.

"Por suerte, ha sido todo un mal sueño, pero podría ocurrir. No dejes que pase. El comercio resiste, seguimos abriendo la persiana cada día, abrimos nuestra casa, abrimos nuestro corazón porque apostamos firmemente por nuestro pueblo, cuando visitas nuestra casa, estás haciendo pueblo", se escucha.

El testimonio de una vecina del pueblo

En 'Herrera en COPE' hemos hablado con María José Mota, una vecina de La Puebla de Almoradiel, que además es la madre del niño que sale en dicho vídeo. "Es mi hijo, tiene cuatro años y se llama Marco", comienza diciendo. Escucha su testimonio en el siguiente audio.

Explica entonces cómo llegó su hijo a ser el protagonista: "Nosotros no solemos poner al niño nunca en internet, pero estamos super concienciados porque mis suegros viven en un pequeño pueblo de Salamanca donde no hay ni una tienda, les llevan hasta el pan en una furgoneta. Cuando mi compañero José Manuel me habló de la idea dijimos, si al peque le apetece, lo hacemos. Y así fue".

"Desaparecen tiendas de las de toda la vida porque ya no hay relevo generacional, no da un sueldo para vivir. Es muy triste porque hay gente que monta una tienda y en menos de un año la tiene que cerrar", añade, respecto a la situación del comercio local.

En este punto, ha echado la vista atrás para recordar una de las tiendas que marcaron su infancia: "Hay muchísimas que han cerrado, yo tenía la de mi vecina Julia. Era de comestibles, íbamos siempre a comprar de todo, nos mandaban nuestros padres. Pero se jubilaron y cerró porque sus hijos no se hicieron cargo. Era un lugar que visitabas todos los días, todos los días estabas allí".

Por último, ha querido compartir una anécdota que vivieron uno de los días de la grabación: "Vamos a una zapatería que es la única que hay en el pueblo. Mi hijo se enamora de unas deportivas y María se enamora de unos zapatos. A la semana siguiente, yo voy a comprarle las zapatillas a mi hijo y María sus zapatos. Si no hubiéramos ido a grabar el spot, probablemente los habríamos comprado por internet. Hay que ir a las tiendas".