Ray Loriga, escritor: ''Los críticos me dicen que el libro se cierra con una apacible sonrisa''

Ray Loriga lleva tres décadas dedicándose a la escritura. Sus páginas no son de grandes aventuras, sino de grandes sentimientos.Un autor que nos replantea si estamos haciéndolo bien en la vida, si tenemos que cambiar algo.''Cualquier verano es un final'' es su último libro, enfocado a reflexionar sobre la muerte, la amistad, el humor o la felicidad. Cualquier libro es bueno para empezar a leerle. Este es la historia de Eric y Luis, dos amigos: uno ha salvado la vida y otro quiere perderla.

La novela nace de una experiencia muy dura del autor. Acaba de pasar por una enfermedad que le ha llevado varios meses al hospital y que le ha puesto al borde de la muerte. Ha tenido que reaprender muchas cosas, como mover su cuerpo, a rehabitarse a sí mismo. ''Utilizo esta experiencia como pistoletazo de salida para una ficción. No quería escribir un libro testimonial, que no es mi campo'', explica Loriga. El hospital ha sido su trabajo de campo. Sin embargo, su gran victoria ha sido el sentido del humor. Y su mayor preocupación, más que andar o hablar, era volver a escribir y leer porque es su vida. ''En una situación así es inevitable comparar lo que tienes a tu alrededor. Una UCI es una UCI. El que puede contarlo está mejor'', recuerda el autor.

Los personajes de Loriga, según María José Navarro, no encajan en el mundo que les ha tocado vivir. Según el autor, ''son personajes que no quieren encajar, son marginados intelectualmente. Las causas de los demás no son las suyas''. Y a preguntas de Goyo González, cuando publicó su primera novela a los 20 años, ''no me veía más allá de la edad de Jesucristo. Ahora estoy cerca de los 60 y estoy contento de poder seguir haciendo lo que siempre me ha apasionado, que es escribir''.